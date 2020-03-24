首都防疫戰加碼！　入境北京人員「無差別」核酸檢測

▲北京首都國際機場持續加碼防疫作為。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

全球新冠肺炎疫情升溫，中國大陸「首都防疫戰」繼續加碼！北京市政府宣布，自3月25日零時起，在人員入境必須隔離管制的基礎上，進一步要求對所有隔離觀察人員，全部做核酸檢測。在此之前，包括上海、廣州等地也已經推進該無差別核酸檢測作法。

據北京日報報導引述政府公告，當前，境外疫情快速蔓延帶來的輸入性風險持續增加，外防輸入形勢異常嚴峻複雜。北京作為重要國際口岸城市，防範境外疫情輸入已經成為當前的重中之重，只有採取更加嚴格的防控措施，才能最大限度堵塞風險漏洞，確保首都安全。

▲入境北京人員均須遵從安排隔離14天，並做核酸檢測。（圖／路透社）

因此，北京市政府決定，在當前實施的目的地為北京的境外進京人員集中隔離措施基礎上，從3月25日零時起執行以下措施：

1、所有從北京口岸入境人員不分目的地，全部就地集中隔離觀察，全部做核酸檢測。

2、14日內從其他口岸入境進京人員，全部集中隔離觀察，全部做核酸檢測。

公告補充，隔離觀察費用自理，檢測費用按照是否參加基本醫療保險或購買商業保險等有關規定執行。

據了解，北京於上周才率先執行，從16日起所有境外返京人員，不論有無進出高風險國家，統一送到集中點，進行14天隔離安置，費用自付，換算約2萬8000員新台幣；而後，包括內蒙古、安徽等地均陸續跟進，上海、廣州等出入境頻繁的城市，也相繼進一步推出入境人員，均需核酸檢測的防疫做法。

除核酸檢測外，對於高風險的國際航班，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組在昨天下午召開的會議上，決定落實所有國際航班機組和空乘人員封閉式管理，納入本市防控體系。會議強調，要研究制定更加嚴格的防控措施，全面加強入境人員集中醫學觀察和核酸檢測、加強從其他口岸中轉進京人員的管控。

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