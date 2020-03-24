　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

首都防疫戰加碼！　入境北京人員「無差別」核酸檢測

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲北京首都國際機場持續加碼防疫作為。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

全球新冠肺炎疫情升溫，中國大陸「首都防疫戰」繼續加碼！北京市政府宣布，自3月25日零時起，在人員入境必須隔離管制的基礎上，進一步要求對所有隔離觀察人員，全部做核酸檢測。在此之前，包括上海、廣州等地也已經推進該無差別核酸檢測作法。

據北京日報報導引述政府公告，當前，境外疫情快速蔓延帶來的輸入性風險持續增加，外防輸入形勢異常嚴峻複雜。北京作為重要國際口岸城市，防範境外疫情輸入已經成為當前的重中之重，只有採取更加嚴格的防控措施，才能最大限度堵塞風險漏洞，確保首都安全。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲入境北京人員均須遵從安排隔離14天，並做核酸檢測。（圖／路透社）

因此，北京市政府決定，在當前實施的目的地為北京的境外進京人員集中隔離措施基礎上，從3月25日零時起執行以下措施：

1、所有從北京口岸入境人員不分目的地，全部就地集中隔離觀察，全部做核酸檢測。

2、14日內從其他口岸入境進京人員，全部集中隔離觀察，全部做核酸檢測。

公告補充，隔離觀察費用自理，檢測費用按照是否參加基本醫療保險或購買商業保險等有關規定執行。

據了解，北京於上周才率先執行，從16日起所有境外返京人員，不論有無進出高風險國家，統一送到集中點，進行14天隔離安置，費用自付，換算約2萬8000員新台幣；而後，包括內蒙古、安徽等地均陸續跟進，上海、廣州等出入境頻繁的城市，也相繼進一步推出入境人員，均需核酸檢測的防疫做法。

除核酸檢測外，對於高風險的國際航班，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組在昨天下午召開的會議上，決定落實所有國際航班機組和空乘人員封閉式管理，納入本市防控體系。會議強調，要研究制定更加嚴格的防控措施，全面加強入境人員集中醫學觀察和核酸檢測、加強從其他口岸中轉進京人員的管控。

►我沒有遲到，是時間遲到了

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

ET快訊
「9天前劉真就不行了」　辛龍痛哭唸萬遍佛經…法會出現3不祥徵
「劉真很不幸成為那1%」　醫曝心臟手術風險
中美推特大戰！美國務院發言人：疫情是台灣先警告WHO
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

年輕女護士肢解已婚男醫生…出租屋「剁成幾百塊」再煮熟！次日照常上班

滯留湖北人員可望「解禁返京」　防疫小組嚴格監控健康情況

武漢「清零破功」1醫生確診！官方：近期有上班「不排除院內感染」

Now新聞台剪接師中鏢！　港第二位媒體工作者確診...女友隔離中

香港防疫打出「禁酒令」！業界罵爆「一定反抗到底」：或發起行動

大陸一日新增4例本土確診！　分散4地「2例為境外輸入關聯病例」

首都防疫戰加碼！　入境北京人員「無差別」核酸檢測

湖北連5天「清零」破功！陸新增78例確診「有4例是本土」　

「無症狀感染者」不納入確診！武漢回應了：因沒有臨床表現

陸女大鬧機場！泰國返回拒集中隔離...怒嗆防疫員「我要告你」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

年輕女護士肢解已婚男醫生…出租屋「剁成幾百塊」再煮熟！次日照常上班

滯留湖北人員可望「解禁返京」　防疫小組嚴格監控健康情況

武漢「清零破功」1醫生確診！官方：近期有上班「不排除院內感染」

Now新聞台剪接師中鏢！　港第二位媒體工作者確診...女友隔離中

香港防疫打出「禁酒令」！業界罵爆「一定反抗到底」：或發起行動

大陸一日新增4例本土確診！　分散4地「2例為境外輸入關聯病例」

首都防疫戰加碼！　入境北京人員「無差別」核酸檢測

湖北連5天「清零」破功！陸新增78例確診「有4例是本土」　

「無症狀感染者」不納入確診！武漢回應了：因沒有臨床表現

陸女大鬧機場！泰國返回拒集中隔離...怒嗆防疫員「我要告你」

日職／餵球投手初體驗　佐佐木朗希157火球連發

老齡化投資新標的？　北車商圈整棟長照中心2.75億求售

台南女藥師懷孕挺大肚子發口罩 民眾直呼「足感心」!

Mac客製機多國悄調漲10%售價　台灣暫不受影響

雲端最前線／確診數暴增最小4歲！環保署也淪陷

劉真：女人的價值來自本身！　愛美的她隨時Ready「為別人改變的愛不長久」

學習不中斷！　教育部推「教育雲」線上教學…教材內容、設備申請一次看懂

怕生病就別當醫生！義大利「退休醫」回院工作：我永遠是其中一員

上妝總是卡粉？日本隱藏版「小紅」BB霜遮紋超威猛

東森購物會員守護日單日業績破千萬　王令麟：百萬公益金助小農挺醫護

大陸熱門新聞

15歲少年強闖關卡　活活打死防疫員

陸女大鬧機場！嗆防疫員「我要告你」

習近平一晚與「3國領導人」通話

來自菲律賓！湖北襄陽驚現1例「無症狀感染者」

單親媽綁女兒墜江亡！前夫揭內幕

陸委會：不許中國大陸藉輸入產品對台統戰

大陸第一兇墓曝光！80盜墓賊慘死

一架飛機4人染疫！其中一人無症狀確診

醫護夫妻分離40天再見隔空擁抱　她哭：往後餘生都是你

大陸新增78例確診「有4例是本土」　

衰男當外送員送餐　上門發現是偷錢同事

無症患者不納入確診！武漢回應了

一家6口從英國到北京：已確診4人　包括1歲女童

人事主管虛構20名「空氣員工」爽領400萬薪

更多熱門

相關新聞

群組瘋傳確診者在哪　醫：反降戒心

群組瘋傳確診者在哪　醫：反降戒心

高雄市知名大型連鎖KTV日前遭謠傳有員工確診，雖然事後證實為假消息，但還是導致業績下滑六成。臉書醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」管理員23日PO文奉勸民眾別再好心做壞事，知道哪間店、哪間公司、哪個社區有誰確診，對防疫沒有幫助，甚至可能害到無辜的人，好好了解中央流行疫情指揮中心公開的資訊其實就很足夠了。

西班牙疫情不受控　西甲無限期停賽

西班牙疫情不受控　西甲無限期停賽

大陸新增78例確診「有4例是本土」　

大陸新增78例確診「有4例是本土」　

行政院本周提第二波400億紓困方案

行政院本周提第二波400億紓困方案

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎中國湖北北京機廠核酸檢測隔離

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

白癡公主變成「尖下巴＋高聳山根」　粉絲急問：為什麼要整？

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

劉真離世留密碼　小孟老師：將化身天使

吳宗憲曝劉真沒健保真相

15歲少年強闖關卡　活活打死防疫員

打架體力耗盡　汪嘴裡含貓頭熟睡

爽玩杜拜隱瞞出國史！台鐵員工「職稱」曝光

請假照顧父親？台鐵員工爽玩杜拜

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面