屏東縣新增2境外移入案例　夫妻「西班牙旅遊」先後確診

▲屏東縣3例新冠肺炎確診，均是境外移入，收治負壓隔離病房治療 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

根據衛生福利部疾病管制署全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例及境外移入病例分析，屏東縣23日新增2起境外移入病例，連同先前一例，累積3例，引起民眾關注。縣府表示，1人在機場通報、1人居家檢疫期間發病，無社區活動史，3例均是外移入，籲請民眾不要勿恐慌，落實防疫措施，避免到人多場合，確保健康。

屏東縣新增2例境外移入新冠肺炎確診病例是一對夫妻，縣府強調，1人在機場通報、1人居家檢疫期間發病，無社區活動史，鄉親請勿恐慌，目前累計3例都是境外移入。

中央疫情指揮中心23日公布新增的26例中，有2例屬於屏東縣；為一對夫妻，於3月12日至20日前往西班牙旅遊，60多歲的先生返國當天發病，有發燒、咳嗽症狀，在機場被發現後直接送醫；太太50多歲，返國後居家檢疫，隔天21日發燒、咳嗽，當天通報就醫，檢驗確診，加上先前第1例是在南非工作的商人，3例均是境外移入。

屏東縣政府表示，新增夫妻2人均已收治負壓隔離病房，且返國後無社區活動史，疫調結果相當單純，縣內並無境內感染，並配合中央政策採高標準全力防疫，籲請民眾不要恐慌，勤洗手、避免到人多的場合，應正確落實防疫方法，確保平安。

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