「失去嗅覺、味覺要注意了」醫：可能是確診唯一症狀　英美提醒應自主隔離

▲新冠肺炎疫情持續，桃園機場全面加強邊境管制，圖為採檢站。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

重症名醫陳志金提醒，要注意了，聞不到味道或是失去味覺，「也可能」是得了新冠肺炎後唯一有的症狀，而沒有其他症狀。台灣23日新增26例確診當中，就有兩例是失去味覺、嗅覺等症狀。英國專家認為，年輕患者中不會有咳嗽、發燒等明顯症狀，「也許只是喪失嗅覺與味覺，代表病毒已經潛伏在鼻腔裡。」

陳志金23日在臉書貼出《紐約時報》的報導，他表示，英國和美國耳鼻喉科醫學會紛紛提醒，民眾若有這樣的情形應該自主隔離；醫護人員若有遇到這些症狀的病人，應該要提高防護，勿輕易進行內視鏡檢查。

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陳志金也說，目前從Pubmed（公共醫學圖書館）還找不到有相關的醫學文獻或研究。他進一步指出，嗅覺或味覺異常也常出現在過敏性鼻炎、鼻竇炎、其他病毒性感染，並不是新冠肺炎所獨有；兩個醫學會的提醒只是增加大家的警覺，並不能以此症狀診斷新冠肺炎。

而台灣23日新增26例確診，25名為境外移入、1名則為本土，其中案171的30多歲男性也有失去嗅覺、味覺等症狀，案187的30多歲女性有失去嗅覺等症狀。

案例171：30多歲，男性，與案174為同事

1月12日赴荷蘭工作，3月7日在當地出現發燒、全身痠痛、輕微鼻塞、失去嗅覺味覺等症狀，3月20日返台，機場採檢後今日確診。



案例187：30多歲，女性

2月20日至3月19日赴英國工作，返台後進行居家檢疫，20日出現喉嚨痛、頭痛、呼吸困難、失去嗅覺等症狀，且X光片顯示肺炎，自行就醫並採檢通報，於今日確診。

▼陳志金說，聞不到味道或是失去味覺，「也可能」是得了新冠肺炎後唯一有的症狀，而沒有其他症狀。（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

英國耳鼻喉科協會主席庫瑪（Nirmal Kumar）、英國鼻科學會（British Rhinological Society）主席霍普金斯（Claire Hopkins）近日發布聯合聲明表示，根據來自南韓、中國與義大利的病例，他們擁有「充足的證據」指出，新冠肺炎症狀可能包括喪失嗅覺或味覺。

醫師們認為，患者感染新冠病毒以後，也許沒有出現發燒、咳嗽等典型症狀，但卻喪失嗅覺或味覺，成為「隱性病毒攜帶者」。聲明中提到，英國、美國、法國和義大利北部「無嗅覺症（Anosmia）的獨立病例」數量突然上升，「這些患者可能是至今仍隱藏的部分病毒帶原者，導致新冠病毒迅速傳播。」

庫瑪解釋，「在年輕患者中，他們不會有咳嗽、發燒等明顯症狀，也許只是喪失嗅覺與味覺，代表病毒已經潛伏在鼻腔裡。」倫敦國王學院的臨床講師麥克德莫特（Nathalie MacDermott）也提到，感染往往發生在「鼻子或者喉嚨後側」，時常導致失去嗅覺與味覺。但她也強調，上述新症狀的研究在醫療界尚未廣泛展開。

聲明中也指出，喪失味覺或嗅覺並不符合現行的檢測與隔離標準，建議可以考慮將上述症狀當成「監測工具」，實施7天隔離，也許可以減少「無症狀但也沒有意識到需要自我隔離、繼續成為病毒媒介的人數。」