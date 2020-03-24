　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

群組瘋傳「中研院確診者在XX所」　醫爆氣：反而會讓人降低戒心

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，化學兵著隔離衣消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市舉辦大規模防疫演習，化學兵穿著隔離衣進行消毒作業。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市知名大型連鎖KTV日前遭謠傳有員工確診，雖然事後證實為假消息，但還是導致業績下滑六成。臉書醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」管理員23日PO文奉勸民眾別再好心做壞事，知道哪間店、哪間公司、哪個社區有誰確診，對防疫沒有幫助，甚至可能害到無辜的人，好好了解中央流行疫情指揮中心公開的資訊其實就很足夠了。

「MedPartner 美的好朋友」管理員提到，23日在群組內收到友人傳來中研院感染者來自XX所的消息，瞬間氣到開罵，畢竟防疫的重點不是公布確診者在哪，這樣反而會讓人降低戒心，根本沒有幫助，現在大家應該要假定「低程度的社區傳播」已在某處發生，所以要勤洗手、戴口罩，做好防疫措施，對一般人而言，知道中央流行疫情指揮中心公開的資訊就夠了，亂傳謠言可能會害到無辜的人，導致自己的好心提醒變成負面效果，也希望大家別再「獵巫」，這兩天已有店家因此歇業了。

請繼續往下閱讀...

網友們看完文章也紛紛留言力挺，「看到從來都不轉傳，這個病毒本就像流感一樣，做好自身清潔，生活正常無需恐慌，我們真的要感恩台灣還可以作息正常運作」、「造謠就嚴格開罰吧！300萬一個一個罰下去，再傳啊」、「我就不懂，各個超級八卦，都會說『知道就好，不要再傳』，結果我就收過3次」。

▲ 台東檢警偵破新冠肺炎不實訊息，即時遏止謠言散布。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼▲各縣市警方近期查出不少關於新冠肺炎的假訊息。（圖／記者楊鈞典、吳奕靖翻攝）

▲▼南部傳統市場確診謠言。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實，疫情爆發後的確有部分業者受到謠言影響，例如，某網友20日在網路上PO文聲稱，高雄市某知名大型連鎖KTV有員工確診，導致店家當天的業績就像是雪崩般崩盤，瞬間蒸發六成業績，隔天隨即向刑事局南部犯罪打擊中心報案，雖然事後證實是假消息，但營業損失已經造成，短時間內恐怕也難以完全消除民眾心中的疑慮。

而新北市也有兩名民眾透過臉書轉傳訊息，內容包含「發布台灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月17日開始，所有上班族、學生（強制性）休假，以免傳播」，甚至附上一串網址提供查詢，結果馬上遭到警方約談，案件目前仍在偵辦當中。

警方呼籲，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」日前通過生效後，第14條「散播不實訊息罪」，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金，罰責相當重，民眾切勿因疫情緊張，就散播或轉傳假訊息，對於疫情相關的防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布的訊息或聲明為準。

ET快訊
「9天前劉真就不行了」　辛龍痛哭唸萬遍佛經…法會出現3不祥徵
「劉真很不幸成為那1%」　醫曝心臟手術風險
中美推特大戰！美國務院發言人：疫情是台灣先警告WHO
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防疫再升級！　台南麻豆新樓醫院24日起一般病房全面禁止探病

「提議換掉陳時中」臉書遭出征　陳學聖回擊：難道是擋箭神主牌？

陳建仁：全球疫情緩和還要兩個月　3張圖詳解致死率與檢驗陽性率

台美合作疫苗最快年底上市！　陳其邁曝「量產內幕」關鍵

「請假照顧父親」隱瞞旅遊史　台鐵員工爽玩杜拜返台15天肺發炎

台南女藥師懷孕挺大肚子發口罩 民眾直呼「足感心」!

學習不中斷！　教育部推「教育雲」線上教學…教材內容、設備申請一次看懂

怕生病就別當醫生！義大利「退休醫」回院工作：我永遠是其中一員

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

肺發炎「二採陰」員工請假過程曝！台鐵：沒有謊稱去照顧父親

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

「能完成夢想是很幸福的事情」　劉真哽咽：我真的很喜歡跳舞

吳宗憲談「劉真4歲女兒」3度哽咽泛淚　曝辛龍走不出來「撕心裂肺」不願放手

飆漲一片萬元！一線醫護口罩緊缺　西班牙衛生部長當場哽咽語塞

砂石車「急左切衝過安全島」翻覆　險釀傷亡...前車紀錄器曝光網怒譙

手捧「阿中翻糖蛋糕」給媒體分享 陳時中靦腆笑：吃自己好像怪怪的

台南女藥師懷孕挺大肚子發口罩 民眾直呼「足感心」!

學習不中斷！　教育部推「教育雲」線上教學…教材內容、設備申請一次看懂

怕生病就別當醫生！義大利「退休醫」回院工作：我永遠是其中一員

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

肺發炎「二採陰」員工請假過程曝！台鐵：沒有謊稱去照顧父親

買嘸酒精消毒雙手！　老闆「奇葩一招」網全喊母湯：用肥皂不就好了

刈包吉重出江湖！霸氣喊：買不到都來找我拿　「3000包衛生紙」1小時全送完

又抓到了！高雄男居家檢疫落跑　竟開車上國道...衝彰化趴趴走

「比恐怖電影更恐怖的美國疫情故事」　醫曝若在台發生：你驚訝地說不出話

館長要賣衛生紙！64包888元含運「比好市多便宜」　備20萬箱：我隨時可以賣

日職／餵球投手初體驗　佐佐木朗希157火球連發

老齡化投資新標的？　北車商圈整棟長照中心2.75億求售

台南女藥師懷孕挺大肚子發口罩 民眾直呼「足感心」!

Mac客製機多國悄調漲10%售價　台灣暫不受影響

雲端最前線／確診數暴增最小4歲！環保署也淪陷

劉真：女人的價值來自本身！　愛美的她隨時Ready「為別人改變的愛不長久」

學習不中斷！　教育部推「教育雲」線上教學…教材內容、設備申請一次看懂

怕生病就別當醫生！義大利「退休醫」回院工作：我永遠是其中一員

上妝總是卡粉？日本隱藏版「小紅」BB霜遮紋超威猛

東森購物會員守護日單日業績破千萬　王令麟：百萬公益金助小農挺醫護

生活熱門新聞

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

劉真離世留密碼　小孟老師：將化身天使

爽玩杜拜隱瞞出國史！台鐵員工「職稱」曝光

請假照顧父親？台鐵員工爽玩杜拜

30多歲台女遊美「3/1就發燒、3/23才確診」　陳時中：機場就攔截「我認為問題不大」

網幫辛龍打氣！3年前「甜蜜全家福」惹淚

醫師住飯店被要求取消訂房　結局神翻轉

台鐵員工爽玩杜拜！隱瞞出國史…出現症狀

台北單日新增最多！全台195例分布曝光　7縣市0確診

今2地區防較大雨勢　下波全台有雨鋒面報到時間曝

環保署確診員工請事假　地點勾「國內」人在埃及玩

李秉穎醫師：防接觸>防飛沫　不讓封城發生

即／中研院群聚感染　1確診者足跡曝光

「請有薪事假」勾選國內旅遊　環署員工遊埃及確診

更多熱門

相關新聞

紐約市首名校長染疫病逝！

紐約市首名校長染疫病逝！

美國紐約官員23日證實，布魯克林現年36歲校長德澤安羅蔓（Dezann Romain）死於新冠病毒所引發的併發症。紐約郵報指出，在目前已知的確診個案當中，她是首名染疫死亡的公立學校工作人員。

Now新聞剪接師中鏢！　港第二位新聞工作者確診

Now新聞剪接師中鏢！　港第二位新聞工作者確診

曾使10城鎮5萬人隔離 義大利「1號病人」出院籲：請留在家裡

曾使10城鎮5萬人隔離 義大利「1號病人」出院籲：請留在家裡

美國聲明盼東奧延期　洛夫力挺

美國聲明盼東奧延期　洛夫力挺

避紓困條例空白授權　時力提修法

避紓困條例空白授權　時力提修法

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真沒健保　余天曝：辛龍經濟不是挺好的

柯文哲3月中探視劉真！判斷「已不適合換心」勸辛龍放手

北榮護理師曝「辛龍送別劉真場面」

曾與劉真共舞！劉德華心疼辛龍：好好照顧自己

原本是找我教跳舞…劉真錯過郭董遇上辛龍

更／美國第一夫人檢驗結果出爐！

名嘴挺張上淳：要他爸辭職下台，你算什麼東西！

白癡公主變成「尖下巴＋高聳山根」　粉絲急問：為什麼要整？

快訊／國道3號「7車連環撞」全線車道封閉

劉真離世留密碼　小孟老師：將化身天使

吳宗憲曝劉真沒健保真相

15歲少年強闖關卡　活活打死防疫員

打架體力耗盡　汪嘴裡含貓頭熟睡

爽玩杜拜隱瞞出國史！台鐵員工「職稱」曝光

請假照顧父親？台鐵員工爽玩杜拜

更多

最夯影音

更多
辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」

辛龍疼劉真無上限「結婚6年從未吵架」　「只要老婆開心，再多代價都沒關係」
劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真等不到心臟病逝...　最美麗的身影離去...活在大家心中

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

劉真《康熙》尬舞宿敵「衝高收視」　小S崩潰大哭：懷念她可愛的樣子

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

余天憂辛龍難過到想不開　嘆氣：小孩子怎麼辦呢

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

辛龍為劉真「親手燉燕窩」！　定情曲《我就是愛》「絕不能改」2句曝光

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面