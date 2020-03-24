群組瘋傳「中研院確診者在XX所」　醫爆氣：反而會讓人降低戒心

▲新北市舉辦大規模防疫演習，化學兵穿著隔離衣進行消毒作業。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市知名大型連鎖KTV日前遭謠傳有員工確診，雖然事後證實為假消息，但還是導致業績下滑六成。臉書醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」管理員23日PO文奉勸民眾別再好心做壞事，知道哪間店、哪間公司、哪個社區有誰確診，對防疫沒有幫助，甚至可能害到無辜的人，好好了解中央流行疫情指揮中心公開的資訊其實就很足夠了。

「MedPartner 美的好朋友」管理員提到，23日在群組內收到友人傳來中研院感染者來自XX所的消息，瞬間氣到開罵，畢竟防疫的重點不是公布確診者在哪，這樣反而會讓人降低戒心，根本沒有幫助，現在大家應該要假定「低程度的社區傳播」已在某處發生，所以要勤洗手、戴口罩，做好防疫措施，對一般人而言，知道中央流行疫情指揮中心公開的資訊就夠了，亂傳謠言可能會害到無辜的人，導致自己的好心提醒變成負面效果，也希望大家別再「獵巫」，這兩天已有店家因此歇業了。

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網友們看完文章也紛紛留言力挺，「看到從來都不轉傳，這個病毒本就像流感一樣，做好自身清潔，生活正常無需恐慌，我們真的要感恩台灣還可以作息正常運作」、「造謠就嚴格開罰吧！300萬一個一個罰下去，再傳啊」、「我就不懂，各個超級八卦，都會說『知道就好，不要再傳』，結果我就收過3次」。

▼▲各縣市警方近期查出不少關於新冠肺炎的假訊息。（圖／記者楊鈞典、吳奕靖翻攝）

其實，疫情爆發後的確有部分業者受到謠言影響，例如，某網友20日在網路上PO文聲稱，高雄市某知名大型連鎖KTV有員工確診，導致店家當天的業績就像是雪崩般崩盤，瞬間蒸發六成業績，隔天隨即向刑事局南部犯罪打擊中心報案，雖然事後證實是假消息，但營業損失已經造成，短時間內恐怕也難以完全消除民眾心中的疑慮。

而新北市也有兩名民眾透過臉書轉傳訊息，內容包含「發布台灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月17日開始，所有上班族、學生（強制性）休假，以免傳播」，甚至附上一串網址提供查詢，結果馬上遭到警方約談，案件目前仍在偵辦當中。

警方呼籲，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」日前通過生效後，第14條「散播不實訊息罪」，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金，罰責相當重，民眾切勿因疫情緊張，就散播或轉傳假訊息，對於疫情相關的防治措施及最新發展狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布的訊息或聲明為準。