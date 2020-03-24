樓下住戶確診！42歲北京男也中鏢...疑「走樓梯」感染

▲北京防疫重點轉向境外輸入。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

北京最新通報一起「境外輸入關聯案例」，現年42歲的劉姓男子被檢測出確診，經流行病學調查發現，他與一名從英國回京的李姓患者同住一個社區。至於如何被傳染，通報指出，劉姓男子可能接觸李姓患者11日之前所污染的樓梯而致病。

北京市24日舉行新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作新聞發佈會，對於這名新增患者，通報提到，劉姓男子3月10日出現疲勞、發熱等症狀，服藥後體溫恢復正常。他14日聽說居住的社區出現病例後，便前往海淀醫院發熱門診就診，取藥後回家治療。

▲北京出現因走樓梯感染的案例。（示意圖／取自pixabay）

通報指出，劉姓男子17日又出現發熱症狀，當下服用泰諾和止咳藥，20日晚間再次前往海淀醫院發熱門診，隔天檢測出新型冠狀病毒核酸陽性，綜合CT影像和血液檢查及抗體檢測，23日被判定為確診病例，送定點醫院治療，臨床分型為輕型。

事發後，當地有關單位立刻調查其可能的感染史，發現劉姓男子住家樓下的李姓鄰居3月5日才從英國抵京，居家隔離觀察期間，曾在社區內活動，並前往當地超市購物，3月7日走樓梯到社區管委會辦理出入證，3月9日發病，兩天後「走樓梯」步行到海淀醫院就診，隔天診斷為新冠肺炎確診病例。

流行病學調查發現，劉姓男子發病前兩周無武漢、湖北、其他有病例持續傳播地區及境外旅行史或居住史，唯一與李姓患者的接觸史，便是兩人近期均有「走樓梯」的情況，認為劉姓男子可能接觸了患者3月11日之前所污染的樓梯環境致病。此外，劉姓男子的家庭密切接觸者僅有妻子一人，目前無相關症狀。