台北單日新增最多！全台195例分布曝光：雙北相加破百　7縣市0確診

▲全台195例確診地理分布。（點圖可放大／翻攝疾管署網站）

記者陳俊宏／台北報導

台灣新冠肺炎23日新增26例確診，其中25例境外移入、1例本土；目前共累計195例，分別為158例境外移入及37例本土。根據衛福部疾管署24日公布的確診個案地理分布圖，台北市52例最多，新北市51例、台中市24例、桃園市22例等，目前仍有7縣市維持0確診。

民眾可根據疾管署「傳染病統計資料查詢系統」，查詢確診病例地圖。截至24日清晨最新更新，23日新增的26例確診，分別為台北市新增9例最多，其餘為新北市8例、台中市3例、屏東縣2例，桃園市、新竹縣、彰化縣、高雄市各1例。

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而如果以總數195例確診來看，目前台北市52例最多，新北市51例、台中市24例、桃園市22例、高雄市12例、台南市9例、彰化縣8例等；嘉義市、嘉義縣、澎湖縣、花蓮縣、台東縣、金門縣和連江縣仍維持0確診。

中央流行疫情指揮中心23日表示，22日國內新增809例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計2萬4609例（含2萬2613例排除），其中195例確診（23日新增案170至195)，分別為158例境外移入及37例本土病例；確診個案中2人死亡，29人解除隔離，其餘病況穩定，持續住院隔離中。

▼指揮中心23日舉行記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

各縣市確診人數總數如下：

台北市：43→52

新北市：43→51

台中市：21→24

桃園市：21→22

高雄市：11→12

台南市：9（持平）

彰化縣：7→8

新竹市：4（持平）

雲林縣：3（持平）

屏東縣：1→3

南投縣：2（持平）

新竹縣：1→2

基隆市：1（持平）

苗栗縣：1（持平）

宜蘭縣：1（持平）

嘉義市：0

嘉義縣：0

澎湖縣：0

花蓮縣：0

台東縣：0

金門縣：0

連江縣：0