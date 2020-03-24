曾使10城鎮5萬人隔離　義大利「1號病人」出院籲：請留在家裡

▲義大利新冠肺炎「1號病人」治癒出院。（示意圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

義大利新冠肺炎「1號病人」馬蒂亞（Mattia）昨（23日）從帕維亞（Pavia）當地醫院治癒出院。義大利《安莎社》報導，馬蒂亞出院後在臉書（Facebook）上發布一段影音，呼籲大家留在家裡。他表示，「我很幸運；從這個疾病中康復是有可能的，能再次呼吸到新鮮空氣是最美的事情。」

▲義大利新冠肺炎「1號病人」曾因重症住進加護病房。（示意圖／路透）

報導稱，馬蒂亞於2月19日住進Codogno醫院治療，後因重症危及生命，在2月21-22日轉院至帕維亞醫院的加護病房，並於3月9日開始再次自主呼吸。

由於馬蒂亞在肺炎症狀出現前，曾參加多場馬拉松比賽及參與大型社交場合，使得米蘭周邊10個城鎮約5萬人受其影響而隔離，整個倫巴底大區2月22日之前的確診病例，幾乎都與他有關，因此也被外界稱為義大利的「1號病人」。

▲受疫情影響，義大利多個城市相繼宣布封城。（圖／路透社）

據悉，義大利的疫情源於米蘭東南部的科多諾（Codogno）小鎮，38歲的馬蒂亞曾與剛從大陸返義的商務人士見面。該名商務人士原本被視為「零號病人」，但義大利衛生部指出，該商務人士的血液中沒有病毒抗體，意味著從未罹患新冠肺炎，同時也代表感染源仍找不到。

▲義大利新冠肺炎疫情已造成6,078例死亡。（圖／路透）

目前，義大利新冠肺炎疫情已造成6,078例死亡，累計確診病例則達到63,927例，不過，最新新增4,789例的確診人數是自2月21日疫情爆發以來，增加幅度最低的一次。