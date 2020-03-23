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「爆兇」嫩妹居家檢疫落跑買飯　蘆洲警問怎不叫外送…她奶聲回：沒想到耶

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記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區一名身穿白色針織上衣、上圍豐滿的嫩妹，23日晚間6時許被警方發現騎著摩托車在街上亂跑，一查才知道，這位嫩妹剛從柬埔寨工作回來，居家檢疫第2天就離家買晚餐，警提醒怎不叫外送，她急忙奶聲道歉「不知道可以叫外送，現在趕快回家可以嗎？」但員警不吃她這套，依程序通報後嫩妹至少挨罰20萬元。

▲▼爆兇嫩妹居家檢疫落跑出來買飯，奶聲跟警求情沒想到可叫外送。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲爆兇嫩妹居家檢疫落跑出來買飯，奶聲跟警求情沒想到可叫外送。（圖／記者陳豐德翻攝）

據查證，這名嫩妹原先在柬埔寨工作，21日搭機返台，依照程序得在三重住家進行14天的居家檢疫。但22日晚間她卻無視檢疫法規，穿著白色針織上衣、透出黑色胸罩，獨自一個人騎著機車出外買晚餐，來到離家1公里處時，蘆洲集賢派出所員警積極搜尋路上有無贓車時，不料發現一台機車車主被通報居家檢疫，當場將這名嫩妹騎士攔下。

嫩妹向員警透露，因為沒有人幫她弄吃的，她獨自一人居住，所以才會出來買晚餐；員警當場就反問「妳可以叫FoodPanda呀！妳居家檢疫亂跑會被罰錢不知道嗎？」嫩妹卻奶聲說自己沒想到耶，還急忙說現在馬上回家去，過程中還把口罩脫下，人臉辨識要解鎖手機打給家人，讓員警急忙後退閃避，深怕一不小心就被感染。

警方見嫩妹求情，仍尾隨她返回住家，並依照程序將盤查紀錄通報給轄區區公所，移請責任區公所裁罰，依照政院發布的特別條例，違反檢疫措施、擅離檢疫處所者，可罰10萬到100萬元，此案嫩妹依情節至少得罰上20萬元，盤查員警也已撤底消毒，並丟棄使用過的口罩，杜絕感染可能。

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