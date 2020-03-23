網傳「享溫馨員工確診」業績瞬間崩盤　高市衛生局說話了！曝網友下場

▲享溫馨遭到網友留言攻擊 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、洪靖宜、翁進忠／高雄報導

《ETtoday新聞雲》獨家報導連鎖KTV享溫馨被網友在臉書爆料，表示有「員工有疑似確診」，造成業績下滑6成，面對這個情況，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示：「那絕對沒有這樣的」，而且證實為假消息，並且會依法開罰。

潘炤穎說：「據日前經常在有在私底下流傳說，有某家高雄市的大型連鎖KTV，然後有裡面有員工被確診，感染新冠肺炎，這些事情啦問題在這邊要特別的澄清，那絕對沒有這樣的。高雄市目前已經知道的有11例境外移入個案，這些個案基本上，在我們的疫調跟掌握之下，並沒有這樣子高風險場域的出沒的紀錄，一旦有的話，讓我們一定會仿照舞廳的模式進行。必要的新聞稿說明，並且公開呼籲相關的一些接觸者，在時間之內一定要主動跟我們的轄區衛生所體檢報告，那以上的消息一定是假消息。」

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▲享溫馨向一名網友提出告訴，這名網友在臉書寫下「享溫馨疑似有人確診」 。（圖／記者吳奕靖攝）

潘炤穎也強調，針對這樣的假消息，會根據傳染病防治法第六十三條，可以採取最高3百萬罰款，並且還有違反社會秩序維護法第六十四條，潘炤穎說：「這個部份我會依法辦理」。這起案件就是一名網友20日發表了一句話：「享溫馨好像也有員工確診」，沒想到20日當天享溫馨的業績就像是雪崩般崩盤，瞬間少六成的業績，讓享溫馨氣到直跳腳，直呼根本就是「假消息」，21日向刑事局南部犯罪打擊中心報案，希望能夠揪出這名網友。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者吳奕靖攝）

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