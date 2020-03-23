擋新冠肺炎拒大陸…中藥材大漲5成！藥行點名這幾樣

▲清潤滋肺的中藥材成了火紅保養聖品。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

台灣中藥材有多數是仰賴大陸進口，自從新冠疫情爆發以來，有民眾為增強自身免疫力，就會特別添補中藥食材，使得中藥材有漲價趨勢，有業者大嘆黃耆至少漲了五成左右，另外也有業者指出，受到大陸工廠停工，導致藥材卡關，讓中藥材普遍有漲價趨勢。

新冠肺炎疫情肆虐，民眾能做的，除了戴口罩、勤洗手之外，就是增加自身免疫力，目前市面上最受歡迎的補品，就是針對上呼吸道及肺部保養的中藥材為大宗。

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▲清潤滋肺的中藥材成了火紅保養聖品。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》記者實地走訪中藥材店，有店員透露，自疫情以來，民眾多會詢問有利肺部保養的中藥材，像是人參、黃耆、金銀花，部分漲幅約在五成上下，其餘藥材則是沒有太多波動。

至於購買中藥補品可以怎麼做？中藥材店員表示，多數客人都會買黃耆回家煮茶，可以加人參、枸杞、紅棗，具調節免疫功能，中藥材中又以黃耆漲幅最多，最高約五成上下，不過因黃耆價格並不高，因此不影響買氣，甚至漲100至200元，消費者都還可以接受，而且一斤黃耆就可以煮很多次。

記者在往另一家中藥店詢問，老闆表示，中藥材在過年前就有漲價，不過漲幅並不大，但過年後也沒有明顯降價，漲價原因可能是受到疫情影響，因為台灣市面上的中藥材多為大陸進口，像是封城、工廠停工，藥材就會卡關。

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