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鐵檢偵辦嗆「開車撞罷韓」里長30天後　顏郁山帶頭抓防疫3大事

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▲橋頭地檢署跟高雄地檢署以視訊方式召開會議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲橋頭地檢署跟高雄地檢署以視訊方式召開會議 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了因應新冠肺炎的疫情，橋頭地檢署跟高雄地檢署召開「大高雄地區民生安全聯繫平台查緝疫情相關案件」會議，邀集轄內警調機關、高雄市政府主任消保官、公平交易委員會南區服務中心及行政執行署高雄分署等單位，以線上視訊會議方式，針對假訊息、防疫及民生物資之囤積或哄抬價格案件之查緝工作先行佈署、研擬偵辦計畫，並且找顏郁山擔任召集人。

這次會議橋頭地檢署洪檢察長指派打擊民生犯罪專組主任檢察官顏郁山擔任共同召集人，檢察官蘇恒毅、林世勛出席。洪檢察長指示，透過平台之橫向溝通聯繫，強化各單位偵辦違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及刑法、傳染病防治法等相關案件之效能。

目前追查重點有三項，分別是「散播有關疫情之謠言、不實訊息」，或是「哄抬防疫物資價格 或無正當理由而不應市銷售」，或是「罹患或疑似罹患嚴重特殊傳染性肺炎，不遵守衛生主管機關指示，而有傳染於他人之虞」等違法行為。

顏郁山是橋頭地檢署的主任檢察官，日前才剛偵辦內門一名謝姓里長開嗆「罷韓」連署的團體成員，另外還有比特幣詐騙案件，也曾經在休假爬山期間幫忙民眾抓色狼。
 

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