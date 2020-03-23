高雄違反防疫規定趴趴走已舉發49件　已開罰196萬！韓國瑜讚警好棒

▲高雄市長訪市警局大讚好棒！勉勵警方在防疫期間相當辛苦 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

全台警力為了協助防疫也開始總動員，不僅要執行一般勤務，現在還要前往酒店、KTV稽查應該要居家檢疫的民眾。經統計，高雄市目前共有49例未遵守防疫規定隨意外出者，而這些民眾都已經全數被找到，市長韓國瑜23日到市警局感謝警察的辛苦，還高喊：「高雄警察好棒」。

▲高雄市衛生局針對疫情相關舉發裁處件數統計。（圖／記者許宥孺翻攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，陸續爆出民眾違反疫情規定，應居家隔離、檢疫卻違規趴趴走，據高雄市衛生局統計，「截至22日，高雄市現管居家隔離13人、居家檢疫3944人，查有民眾未遵守防疫規定隨意外出者，累計已舉發49件，其中11件已裁罰，累計裁處196萬5千元罰鍰；其餘38件尚在行政程序中。」

自新冠疫情開始，警察局及衛生局常常聯手出擊，只要衛生局接獲相關疫情通報，發現有應該在家自主管理或隔離的民眾四處趴趴走，就會立即聯絡警察局協助，目前高雄市共有49例違反居家檢疫規定者，都已經全數被找到。

▲女子上海返台，未遵守檢疫規定遭衛生局舉發。（圖／記者許宥孺翻攝）

回顧2月14日，有一名女子從上海返台，卻自行搭乘高鐵南下回高雄，途中因打電話給先生，意外透露有大陸旅遊史，遭到民眾檢舉，當時，這名女子尚未抵達住處，警察及衛生所人員早已在家門口前堵人。

此外，高雄有3位民眾從土耳其觀光回台後確診新冠肺炎，當時就有2名員警因為前往個案住家訪視，事後警局為確保安全，要求2名員警在家休息14天，嚴格執行居家自主管理。

▲高雄市長韓國瑜23日到市警局進行業務訪視。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市長韓國瑜23日上午到市警局進行業務訪視，警局長李永癸特別報告，近日與衛生局針對多家夜店、酒店進行稽查，都沒有查出有民眾應居家檢疫卻趴趴走的狀況，韓國瑜也特別感謝員警辛苦，會後與警官合照更大讚：「高雄市警察，全台灣最棒！」

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