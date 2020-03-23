南投市加強防疫　公有市場定期消毒+清明禁入納骨塔

▲▼南投市公所配合經濟部防疫政策，即日起每周一加強公有市場環境消毒。（圖，南投市公所提供，以下同）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎疫情升溫，經濟部針對全台灣公有市場，定期進行環境消毒，南投市公有市場，23日起到6月30，每周一下午實施環境消毒作業，市公所市場管理所也到加強宣導，感謝市場攤商配合，讓市民在市場消費時，可以更加得安心。

此外，南投市永豐及中興納骨堂屬密閉式空間，為避免新冠肺炎群聚感染，永豐納骨堂（舊堂及祐寧堂）及中興納骨堂（懷仁堂、懷恩堂及懷德堂），自即日起到4月5日止，不開放民眾進入塔內祭拜，請民眾於門口呼請祭拜。

南投市立殯葬管理所也呼籲民眾，清明掃墓祭祖貴在誠心，凡事心誠則靈，從事祭拜活動時盡量減少燒紙錢、燒香或點蠟燭。配合「紙錢集中燒」政策，永豐及中興納骨堂設有「紙錢集中區」，由南投縣政府環保局負責將紙錢集中收運，再載運集中焚燒。

市場管理所所長陳炳池23日，帶領消毒人員從南投市南陽路集中市場，一路消毒到民權街，針對沿路的攤商及市場環境噴灑消毒劑。南投市市長宋懷琳表示，市公所平時針對公有市場都有定期進行環境消毒，這次針對疫情，經濟部特別加強對公有市場環境進行消毒作業。

・停產會崩潰

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