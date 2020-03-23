東方賭城慘淡！澳門月旅客大砍339萬人　年減95.6%剩15萬

▲澳門賭場陸續恢復營業，但疫情仍然嚴峻，也影響旅客觀光意願。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎疫情影響，儘管賭場陸續於2月下旬重開，娛樂業也陸續上線，但據澳門特別行政區政府統計，2020年2月入境旅客人數達到新的低點，僅為15.64萬人次，較去年同期大減95.6%，換算少了約339萬人。以觀光、博彩業為主的「東方賭城」經濟，正面臨嚴峻考驗。

據新京報引述澳門特別行政區政府統計暨普查局數據，受新冠肺炎疫情的持續影響下，澳門2月入境旅客較去年同期，大幅減少了95.6%至15.64萬人次。至此，澳門2020年前兩個月的入境旅客共300.69萬人次，年減56.9%，而2019年2月單月，澳門入境旅客為354.57萬人次。

▲澳門以觀光、博彩業聞名全球。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

從地區來看，今年2月，，全球各地入境澳門人次跌幅都在8、9成以上，由期是大陸旅客顯著減少了97.2%至7.23萬人次，其中，自由行下跌99.6%至5822人次；香港旅客年減90.5%，而台灣旅客年減92.8%，美國和加拿大跌幅也在8成以上，遊客量分別為1262人次、880人次。

事實上，受新冠肺炎疫情影響，澳門行政首長賀一誠於2月4日時宣布，暫停所有賭場活動半個月，並呼籲民眾不要在外行動。一直到2月20日凌晨，先開放29家「有限度」恢復營運，譬如調整賭檯距離和位置，檯數保持在30%以下，場內人員保持較遠距離、需攜帶口罩和填寫健康聲明等。

2月27日，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心做出決定，從3月2日起，恢復政府和公部門服務，另部分娛樂場所和補充教學輔助中心，在符合相應防疫措施的基礎上可以恢復營運。至此，包括影院、卡拉OK場所、酒吧、舞廳、桑拿等場所，近期陸續復工，但面對如今全球疫情險峻，澳門觀光業何時能恢復，還有待觀察。

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