人事主管虛構20名「空氣員工」　每月冒領34萬薪「騙公司3年爽賺400萬」

▲王男坦承虛構空氣員工，每月騙取公司薪水。（圖／翻攝央視新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情趨緩，各省市逐漸復工，但江蘇省崑山市一間企業卻意外發現，公司養了20多名「空氣員工」，每月都會領取薪水，但根本找不到人。經過調查，這些「空氣員工」全都是人事部門的員工「虛構」的，已經冒領了3年共100多萬元人民幣（約400多萬元新台幣）的薪水。

根據《央視新聞》報導，崑山市復工之後，當地警方為企業提供了涉疫風險防控、企業安全隱患排查等方面的協助，但在處理淀山湖一間企業的申請時，發現該公司在職的180多人中，有20多人無論是電話、地址都聯繫不上，根本就是「空氣員工」。

警方表示，這20多名「空氣員工」，每月都會按時領取工資和加班費等津貼約8萬元（約34萬元新台幣），應該是公司內部有人在造假，不斷侵吞公司的資產。

▼新冠肺炎疫情導致大陸眾多公司延後開工。（圖／路透社，下同。）



警方指出，公司員工的「花名冊」主要是由人事部門徐姓女員工負責整理製作，「她自2013年進入公司後，一直負責人事、考勤等相關事務，為人老實、樸素，工作上也算認真負責，所以公司長官對她很信任。」

不過，警方也察覺，徐女的家庭經濟條件普通，平時在公司的薪資也不高，可是在日常生活中卻非常的闊氣，「這樣的消費能力與她的工資水平是明顯不符的。」

警方提到，據企業的制度流程，從人事部門制定員工花名冊到工資、津貼最終發放到位，這中間還涉及到生產車間、財務、行政等多個部門，因此徐女很可能有同夥，警方也直接將徐女傳喚至派出所進一步調查。

面對諸多的疑問，徐女無言以對，最終不得不承認自己偽造花名冊，並利用「空氣員工」非法斂財的犯罪事實，還供出生產車間的班組長王姓男員工是她的同夥。

警方表示，王男到案時本來想抵賴，但員警隨後從他的隨身物品中查獲了10多張工資卡，姓名和密碼都寫在卡片背後，「在確鑿的證據面前，他無話可說。初步確認兩人自2017年開始，就以虛構員工的方式不斷侵吞公司的資產，累計冒領工資100多萬元。」

案發之後，企業及時對管理上暴露出來的漏洞進行修補，將考勤系統和薪資系統拆分並交給不同的員工負責，達到互相監督、互相制約的效果，同時將原有的指紋簽到系統更換成人臉識別系統，有效避免了類似案件的再次發生。

目前，王男和徐女已陸續退還了100多萬元贓款。