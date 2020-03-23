台中「X-CUBE」等5夜店暫停營業2周　網讚「模範店家」

▲知名夜店X-CUBE配合防疫，暫停營業2周。（圖／翻攝X-CUBE臉書）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎（COVID-19）令世界各國戰戰兢兢，台中市警局為落實中央疫情指揮中心嚴令居家檢疫者不得外出規定，以免形成防疫破口。近日除加強夜店等八大行業臨檢，也對大型夜店道德勸說，包括X-CUBE等5家夜店承諾將暫停營業2周，配合政府防疫。網友大讚「模範店家」！

台中市警局表示，警方為讓居家檢疫者可以安心在家，以免成為防疫破口，近日增派警力加強臨檢，尤其是人員聚集的夜店、餐廳等八大行業。日前更會同市府民政、衛生局人員前往夜店聯合稽查。有些業者除已在門口張貼「體溫超過37.5度者禁止入場」，員工也在現場幫忙量測體溫及用酒精消毒雙手。

▲▼X-CUBE與MUSE夜店在臉書粉專公告，暫停營業2周。（圖／翻攝臉書）

另外，市警局也向業者道德勸說，最後有5家位於西屯、南屯的大型夜店，願意配合暫停營業2周，包括知名的「X-CUBE」、「MUSE」、「18TC」、「SHOW HOUSE秀屋」以及「ALTA CLUB」。業者也紛紛在臉書粉絲專頁放上暫時停業公告，希望粉絲能一起配合防疫，也引來網友大讚。

有網友說，「謝謝你們願意配合，希望大家一起度過」、「模範夜店很棒」、「超前部署」、「正確的做法」、「良心店家！」。但也有人失望地說，「關了店我不習慣，沒有OOOO我怎麼辦」、「不能止癢了」，還有人標註朋友說「你沒辦法回家了」。

・停產會崩潰

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