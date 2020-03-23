活動人數限制、老人不共餐、夜店停業　中市府再祭3大防疫措施

▲盧秀燕表示，台中再祭三大防疫措施，減少感染風險。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

全球新冠肺炎疫情加劇，台灣確診案例持續攀升，台中市政府近日接連祭出三大防疫措施，室內300人以上活動禁止辦理、社區關懷據點改送餐盒、五大夜店業者自主停業2周等，市長盧秀燕23日受訪表示，近期返國民眾數量增加，讓各縣市防疫壓力倍增，即日起台中全面加強防疫工作，全力降低感染風險。

盧秀燕上午出席潭子國民運動中心上梁典禮時，針對3大防疫措施對外說明，她表示，台中在歐美地區工作及留學的人數不少，這兩天返國人潮很多，3、4天前，台中居家隔離與檢疫的人數大概1000人，但是到今天已經暴增到5000人，從1000人到5000人，台中防疫需求與壓力倍增，因此即日起，台中全面加強防疫工作。

第一，原來衛福部疾管署公布的新冠肺炎「公眾集會」人數因應指引是戶外1000人、室內500人以上活動不建議舉辦，台中市加嚴管制，限縮在戶外500人以上不建議辦理、室內300人以上禁止辦理，以降低群聚感染風險。

第二，針對較近距離接觸的場合加強安全檢查，比如夜店等場所，市府感謝全市五大夜店業者自主配合停業2個禮拜，希望人與人接觸較頻繁的餐飲業或商業活動盡量避免。

第三，全市開設408處社區關懷據點、3萬2千多名長輩，白天活動或課程全面暫停，改讓長輩把便當帶回家食用，社區會持續電話問安及關懷訪視，服務不中斷。

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