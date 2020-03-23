中研院4人染疫　台大：教職員曾到南港院區者即在家上班14天

▲台灣大學。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡玟君／台北報導

中研院目前發生老師傳給3名研究生案例，因應中研院南港院區群聚展染事件，台大宣布，過去兩週（3月8日至3月22日）有到過中研院南港院區的教職員工生，請以最後一次接觸日起算，在家自主健康管理兩週，不要到校，差勤管理將由人事室另行公告；並請主動連絡單位防疫連絡人。

停與中研院間之實體交流與參訪。實體教學活動亦停止（包括合聘兼任教師授課課程以及中研院到本校授課教師之課程），未來兩週改採遠距教學。原本即在本校上班且過去兩週未到中研院活動之教師及研究員不在此限。

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▲台大發聲明要求教職員曾到南港院區者即在家上班14天。（圖／記者張一中攝）

台灣大學聲明全文：

鑑於中研院南港院區發生新型冠狀病毒群聚感染情事，即日（3月23日）起兩星期，加強防疫措施如下：

1. 請本校教職員工生暫勿前往中硏院院區；暫停與中研院間之實體交流與參訪。實體教學活動亦停止（包括合聘兼任教師授課課程以及中研院到本校授課教師之課程），未來兩週改採遠距教學。原本即在本校上班且過去兩週未到中研院活動之教師及研究員不在此限。

2. 過去兩週（3月8日至3月22日）有到過中研院南港院區的教職員工生，請以最後一次接觸日起算，在家自主健康管理兩週，不要到校，差勤管理將由人事室另行公告；並請主動連絡單位防疫連絡人。

3. 本校與中研院間交通車亦於前述期間停駛。

