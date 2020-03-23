內政部一張「心跳圖」看居家檢疫偷跑下場　網笑爆：然後他就死掉了

▲內政部呼籲遵守居家檢疫規定。（圖／內政部臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

一名男子3月中旬自柬埔寨返國卻未遵守規定，沒有確實執行居家檢疫，偷跑到東區夜店狂歡遭臨檢查獲，於是被新北市政府開罰100萬。對此，內政部用一張圖片說明「收到百萬罰單心跳瞬間」，呼籲民眾不要成為防疫豬隊友！

內政部以三張心電圖解釋三種狀況，第一種，居家檢疫或隔離期間偷跑出去玩，心跳波折的幅度較大；第二，偷跑出去玩又遇上臨檢，警察直接以M-Police系統查詢直接現出原形，此時心跳不穩曲線相當凌亂；最後，收到100萬罰單的心跳，呈現一直線。

內政部小編表示，以為夜店黑壓壓警察就找不到你嗎？錯！M-Police連線疾管署資料庫，臨檢用身分證號，護照或居留證查詢，一查就讓你現出原形！



內政部小編呼籲，不要成為防疫豬隊友！拜託拜託拜託，居家檢疫或隔離期間，不要亂跑，好好待在家。居家檢疫期間違規外出，依法罰10至100萬！

網友看到貼文留言表示，「不要心存僥倖！」、「這個圖真的太好笑了。超有創意的」、「不要跟錢過不去小編好有才」、「熟悉的內政部小編最對味」、「然後呢？然後他就死掉了」。

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