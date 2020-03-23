達拉斯直擊／凌晨禁足令！政府喊「生病才戴口罩」...超市限購防瘋搶

▲登頓市區內的餐廳禁止堂食，全面改成外送。（圖／受訪者提供）

記者魏有德／台北－達拉斯 連線報導

美國新冠肺炎確診人數不斷攀升，在德州達拉斯工作的台籍媽媽Tiffany今（23日）接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時表示，雖然德州的疫情不像加州和紐約等地大規模爆發，不過，肺炎確診人數增加的速度很快，很多超市也開始實施物資的限購，再加上民眾沒有戴口罩的事前防疫習慣，「整體情況令人憂心。」

▲超市內擺放清潔劑的貨架被掃空。（圖／受訪者提供）

Tiffany於達拉斯登頓市警局（Denton City）從事IT工作，她提到，當疫情升溫的時候，學區內的學校已經開始放春假，因此，學生受到群聚感染的風險較小，同時，大多數學校將假期延至4月初，「等於多放三週的假。」不過，Tiffany也提到，從朋友的群組中得知，德州有部分學區，直接將假期延長至整個學期結束，因應這場新冠肺炎疫情。

▲美國民眾愛吃的牛絞肉供不應求，只剩零星的肋排。（圖／受訪者提供）

德州官方數據顯示，截至當地時間23日，新冠肺炎確診病例達600人，其中6人死亡。隨每日確診人數攀升，登頓的大型購物商場及超市，開始出現購買生活必需品的人潮。Tiffany表示，她前往離家較近的三間大型超市，肉品及麵包類都已經有不足的情況，午後就買不太到。

▲較容易保存的罐頭食品也被民眾搶購一空。（圖／受訪者提供）

至於可保存的罐頭類食品及米、義大利麵等主食幾乎全被拿光，Tiffany無奈的表示，「清潔劑和廁紙更是貨架上全空，就算店家貼出限夠的標語，來晚了還是買不到！」

Tiffany提到，廁紙危機不僅在東西岸出現，在達拉斯也很短缺。據她觀察，一堆人在連鎖超市沃爾瑪（Walmart）的倉庫門口排隊，只為了能買到一次4捆的限購廁紙，「貨都來不及上架，在倉庫門口就排隊拿完了！」

▲超市內的廁紙區來不及補貨，民眾直接去倉庫門口排隊等待進貨。（圖／受訪者提供）

由於中西文化不同，Tiffany也坦言，出門戴口罩的人仍是少數，主因還是政府曾強調，受病毒感染的人才需要戴口罩，假使一般民眾戴口罩出門，往往會受到「異樣眼光」的對待，尤其是她居住的地方，華人比較少，「只能自己做好安全距離，或是勤洗手消毒來防疫。」

雖然德州尚未跟進東西岸疫情較嚴重的州市宣布「軟性」封城，不過，達拉斯市政府已於當地時間（23日）凌晨開始實施禁足令，要求民眾非必要情況需待在家中，禁止一切集會及減少外出。對此，Tiffany也表示，已經有醫院呼籲州長艾伯特（Greg Abott）儘快實施更嚴格的管控措施，「否則到4月病床會一位難求。」