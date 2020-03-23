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傳15航班載到確診個案「幾乎天天有」　華航：相關問題無法回覆

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▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航。（圖／記者李毓康攝）

▲傳有15航班載到確診旅客，華航表示，相關問題無法回覆。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情延燒，國內境外移入個案暴增，中華航空及長榮航空近來也頻有載到確診旅客的事。網路流傳華航有15個航班都中鏢，從3月7日至20日左右，幾乎每天都有，值勤組員在1~3天後都會收到居家隔離通知。對此，華航表示，一切事宜依中央疫情流行指揮中心辦理，相關問題無法回覆。

FB社團「一起陪長榮空服員飛翔」有網友發文表示，收到來自華航朋友傳來的一張圖，自3月7日至3月20日共有15個航班載到確診旅客，中獎的組員在該航班1到3天後會收到居家隔離通知。

請繼續往下閱讀...

該網友說，這種精神壓力大到外界難以體會，希望能在配合公司勤務前提下，爭取相對有保障的勞動環境、條件與配備。

▲▼中華航空,機場,華航,旅遊,出國,包機,直航,B737-800。（圖／記者李毓康攝）

▲華航表示，每一航班值勤完都有消毒，若出現有症狀旅客，會進行深度消毒。（圖／記者李毓康攝）

對此，華航表示，本公司一切事宜依中央疫情流行指揮中心辦理，相關問題無法回覆。因應新型冠狀病毒疫情，每一航班值勤完畢後皆有消毒作業，針對航班有發燒或呼吸道等症狀之旅客，另進行深度消毒處理。

另因應疫情影響，華航也宣布，自即日起實施進入華航國內各分公司辦公區域，需量測體溫及佩戴口罩，額溫超過37.5°C及未戴口罩者，請勿進入；同時也開放一線營業同仁，除口罩外可自備護目鏡佩戴，共同守護民眾及同仁健康，敬請理解與配合。

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