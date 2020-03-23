因應返國潮　黃智賢：用最嚴格的「武漢台人模式集中隔離」

▲醫護人員著隔離衣。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情於全球大爆發，政府自19日開始限制外國人來台，並要求入境者一律要居家檢疫14天，這也促使大量的台人返國潮，政府將面臨防疫新考驗。對此，政論節目主持人黃智賢23日在臉書建議政府，要用最嚴格的「武漢台灣人模式」，將返台的國人「集中隔離」。

黃智賢表示，居家檢疫的人，已經有2萬多人，許多人到處趴趴走，甚至被警察臨檢查獲，而台灣已經開始出現一些找不到源頭的本土病例，危機迫在眉睫。

黃智賢說，台灣從1月開始就嚴防大陸，卻完全縱放歐美日，整整兩個月，完全沒有旅遊警示，一直到3/18，才把歐美（部份州）日標為三級旅遊警戒，3/19，才開始禁止外國人來台，之前從歐美日回台的人，甚至不需要14天隔離。

而黃智賢認為，防堵疫情的最好的時機已經流失，為今之計，只剩下亡羊補牢，我們不會拒絕海外台灣人回台，那麼，就得用最嚴格的武漢台灣人模式「集中隔離。」

黃智賢指出三點集中隔離的好處，一、不會有到處趴趴走的機會，造成社區傳播；二、保護他們的家人，避免交叉感染；三、旅館的清潔防疫，畢竟比一般人專業，每人一間，也可以徹底隔離，同時，也可以讓符合條件的旅館，可以渡過業績寒冬。

黃智賢強調，「要馬上動起來」，因為好運和手頭剩下的時間，已經被政客的仇中與愚昧浪費光了。

▲黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

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