宜蘭上百警力突襲11家娛樂場所　嚴防居家檢疫隔離者趴趴造

▲避免密閉營業場成群聚感染防疫破口，上百宜警力突襲娛樂場所。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

面對越來越嚴峻的新冠肺炎疫情，宜蘭縣警局基於防堵防疫缺口刻不容緩，22日深夜偕同衛生局、民政處等，共同針對宜縣KTV或夜店等多家民眾易聚集之公共場所進行聯合稽查，執行勸導11家業者（1家未營業、10家有營業）、消費民眾計197 人，所幸皆未發現居家檢疫、居家隔離及非法對象。

新冠肺炎疫漫延全球，疫情越來越嚴峻，宜蘭縣警局長謝進賢，22日深夜指揮各分局分局長親自帶隊，並率領各級幹部，全縣同步實施擴大臨檢，勤務中除瞭解店家防疫作為及宣導防疫與衛教觀念外，並道德勸導業者共同向消費者宣導防疫措施，灌輸抗疫期間落實自我健康管理等觀念。

聯合稽查更透過「M-POLICE」查詢是否有應居家隔離（檢疫）民眾，擅離住居所情事，避免成為防疫破口。經勸導11家業者（1家未營業、10家有營業）、消費民眾計197 人，所幸皆未發現居家檢疫、居家隔離及非法對象。

宜蘭縣長姿妙強調，未來將不定期由警察局、衛生局、民政處等單位共同實施聯合稽查，呼籲目前正在居家隔離（檢疫）民眾，應確實遵守政府規定，不要趴趴走，以免遭到重罰，也請業者要加強防疫措施，提供安全的消費場所。警察局也會持續加強防止居家隔離（檢疫）對象擅離住居所情事，俾澈底預防或杜絕任何可能潛藏宜蘭之防疫隱憂，有效維護縣民健康，共同「拼」出宜蘭好生活。

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