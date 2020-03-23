江啟臣召開國民黨防疫研討會　15位執政縣市長全缺席

▲江啟臣主持防疫研討會。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨23日舉辦「共渡疫情 國土安居」研討會，聚焦防疫紓困條例執行、國土計畫法與地方治理議題。然而，15縣市都派代表出席，沒有首長親自到場，遭質疑是否黨主席「叫不動」縣市首長。對此，國民黨主席江啟臣受訪時回應，今天屬於工作層級的研討會，尤其疫情期間，縣市長應坐鎮第一線督導防疫工作，所以請他們留在崗位上。

根據研討會議程，國民黨上午探討「協助地方度過疫情難關」，包括新冠肺炎對地方經濟及產業衝擊、600億特別預算在地方政府執行面的問題與建議等，下午則聚焦「國土規劃與地方治理」，提綱包括國土計畫法修惡對地方治理的影響、基層自治制度與地方治理等。

江啟臣表示，因地方自治法、國土計畫法涉及地方立場和態度，以及防疫紓困條例通過後，需要了解地方的執行與民情反應，因此邀請執政15個縣市代表，進一步了解各縣市立場。

江啟臣表示，他競選時強調中央、地方必須連成一線快速反應、對外立場一致，因次他上任以後，已先後拜訪高雄市長韓國瑜、新北市長侯有宜等首長，也與嘉義、雲林縣長、議長交換意見，明天將繼續走訪中彰投，週四到新竹苗栗地區，希望在最短時間內到各縣市請益，希望地方的聲音確實上達到黨中央和黨團，確保執政的縣市是有感施政。

不過，今天研討會15縣市都只派代表出席，被質疑是否黨主席「叫不動」縣市首長。對此，江啟臣表示「這是誤會」，尤其疫情期間每個縣市長工作沈重，「我與縣市長聽取意見時，大家都擔心疫情可能擴大，還有未來的紓困必須超前部署，像是侯友宜就跟我講的非常多」。

江啟臣強調，今天是工作層級的研討會，縣市長應坐鎮第一線督導防疫工作，所以請他們留在崗位上，而主席的工作是把大家整合、維持聯繫管道暢通，聯繫平台建立起來，未來也不見得要見面就能交換意見。