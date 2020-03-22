機組員豁免居家檢疫14天不用怕　陳時中：是時間放寬，不是措施

記者賴文萱／台北報導

因應新冠肺炎（COVlD-19）疫情爆發，中央流行疫情指揮中心日前宣布，同意豁免國籍、外籍航空機組員豁免居家檢疫14天的規定，對於頻頻有空服員擔憂恐成防疫破口，指揮中心指揮官陳時中今（22）日強調，豁免部分，是把居家檢疫14天時間縮短，但居家檢疫的措施都沒有少。

近來不少有空服員擔憂，指揮中心豁免機組員居家檢疫14天規定，讓他們恐成為防疫破口。對此，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥再度重申，機組員回國後一樣是納入居家檢疫的措施，不是自主健康管理，豁免部分主要是不受14天規範，但由民航局去督導兩家航空公司是否有落實執行。

陳宗彥再次重申，機組員回台之後，雖然不用納入居家檢疫14天的規定，但也有要求航空公司把排班間隔拉開，至少要相隔5天以上。他表示，機組員入境後身體若有異狀，也會在篩檢站做採檢，這時候也會納入居家檢疫名單。

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▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

至於艙內防疫的部分，陳宗彥說，現在要求也更加提升，機組員要全程配戴N95口罩，送餐也簡化流程，以經濟艙來講，過去一份餐點是要跑3次流程服務，現在也簡化成1次而已。

指揮官陳時中也強調，機組員部分不是說隔離措施放寬，而是時間放寬，等於是把時間縮短讓航空公司好調度，但居家檢疫的措施都沒有少。