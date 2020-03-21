安親班便條「XX國小有2名待驗…」轉貼24萬人社團　新竹縣府蒐證轉檢調



▲安親班在學生連絡簿釘上便條，直指該校有2名待驗學生，造成討論。（圖／翻攝新竹爆料公社，下同）



記者陳凱力／新竹報導

有網友在臉書社團張貼一張補習班的通知照，其中明確指出「XX國小有2名待驗新冠肺炎的學生…」引起該校師生與周邊居民的恐慌。衛生局表示，依據《傳染病防治法》相關規定，任意散播傳染病謠言等觸法行為，將可處3百萬元以下罰金。教育處也表示，未經中央公布的所有疫情消息，「皆屬於未經查證訊息」，請網友務必小心求證，避免觸法。

▲衛生局與教育處將著手調查。



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一名網友在「新竹爆料公社」貼出一張安親班在聯絡簿貼上的通知單照，通知單上寫著「由於XX國小有2位學生待驗新冠肺炎，預計周日在學校網頁公告結果是否停課，為維護學童健康安全，將配合學校作業程序，一旦XX宣布全校停課2周，本安親班所有學員(包含其他學校)也將隔離停課2周，有上課的學校學生下課後無法進班，煩請家長自行接回…」，不過，這名網友疑似後來刪文，目前社團內已不見該篇貼文。

新竹縣衛生局局長殷東成表示，紙條中明確寫出XX學校，勢必引起家長與周邊居民的恐慌，而「待驗新冠肺炎」一事，也未必是事實，依據《傳染病防治法》相關規定，任意散播傳染病謠言等觸法行為，將可處3百萬元以下罰金；即使經過查證屬實，也有違反《個人資料保護法》之虞，請民眾收到此類關於疫情的訊息勿任意轉傳，以免觸法。

教育處也說明，新冠肺炎的所有疫情消息，都須由中央統一公布，因此在未經中央公布之前，所有散布的消息「皆屬於未經查證訊息」，不論是張貼紙條的安親班，或是上網貼文的網友都已觸法，教育處已將蒐集的證據交由後續的檢調單位調查，也提醒民眾，「非經中央公布的疫情消息，務必小心求證、避免觸法」。

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