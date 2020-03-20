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網傳「躺行動負壓艙上救護車」照　消防局證實：居家檢疫者身體不適送醫

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▲LINE群傳「民眾躺負壓隔離艙上救護車」照　竹市消防局出面回應。（圖／翻攝網路）
▲20日在LINE群開始出現一張民眾進負壓隔離艙上救護車的畫面引起討論。（圖／翻攝網路，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹近連兩日陸續新增2例新冠肺炎確診引起新竹地居居民討論，20日在LINE群中，一張消防救護人員帶著民眾進負壓隔離艙，準備上救護車的畫面也引起留傳轉貼，民眾們也私下議論紛紛。

就是這一張「消防救護人員帶著民眾進負壓隔離艙，準備上救護車」的照片在LINE開始流傳，網友更將照片地址以及店家名稱都公布，還互相提醒「有在XX街出沒的芳鄰們，在XX街請戴好口罩。」

▲LINE群傳「民眾躺負壓隔離艙上救護車」照　竹市消防局出面回應。（圖／翻攝網路）

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▲消防局表示，居家隔離、居家檢疫民眾需要到醫院看病或檢查，均依衛生局相關流程辦理，並由消防救護車護送至醫院後續檢查，為保護消防同仁出勤安全，才使用負壓隔離艙。

消防局表示，居家隔離、居家檢疫民眾需要到醫院看病或檢查，均依衛生局相關流程辦理，並由消防救護車護送至醫院後續檢查，為保護消防同仁出勤安全，日前新竹都城隍廟捐贈負壓隔離艙5套供出勤同仁使用，以提高保障消防同仁並且也可以保障需救醫民眾的安全。

消防局也再次提醒名民眾，未經證實的疫情資訊，千萬不能隨意分享甚至散佈，依據《傳染病防治法》相關規定，任意散播傳染病謠言等觸法行為，將可處3百萬元以下罰金；即使經過查證屬實，也有違反《個人資料保護法》之虞，請民眾收到此類關於疫情的訊息勿任意轉傳，以免觸法。

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