民代轟爆韓國瑜「豬隊長」　運發局決議「電競嘉年華」延期…關鍵慢半拍曝

▲高雄市政府日前開設第12次防疫會議，宣布電競嘉年華如期舉行。（圖／記者洪正達攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長韓國瑜16日宣布「2020高雄電競嘉年華」確定如期舉辦，消息一出引來各界批評，高雄市議員陳致中更是怒轟韓國瑜是「豬隊長」，認為市府不該在防疫關頭舉辦大型活動，不過現在卻出現變數，19日上午運動發展局舉辦緊急會議，決定延期辦理電競嘉年華活動。

中央流行疫情指揮中心18日公佈國內嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)確認病例達100例，且公佈自台灣時間3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境等各項嚴謹防疫措施。考量疫情之快速擴散與發展，高雄市運發局原訂辦理「2020高雄電競嘉年華」決定延期辦理。

▲高雄市運動發展局長許文宗 。（圖／記者洪正達攝）

運發局長許文宗表示，依據最新疫情現況，截至18日止，我國單日新增23件確診案例，其中21例為境外移入病例，更有2例為本土病例，總計確診案例達百例，顯見疫情發展進入下一階段。為配合防疫工作，嚴謹審慎評估選手、工作人員等各項人員的安全考量，決議將「2020高雄電競嘉年華」延後舉辦。

▲高雄市政府日前開設第12次防疫會議，宣布電競嘉年華如期舉行。（圖／記者洪正達攝）

運發局表示，將會持續觀察疫情走向與趨勢，繼續規劃研商高雄電競嘉年華活動內容，也會持續推動高雄市電競之都的政策，擇適當時機再公告更新之活動內容，包括競賽日期、地點、周邊活動等。

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