獨／防新冠變獵巫！網傳土耳其團高雄確診足跡　診所護理師小孩曝被霸凌

▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」，被迫停業14天 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三位民眾參加土耳其團旅行回來之後，確診感染新冠肺炎，不過就在確診當天就被網友「公告」足跡史，其中還有去了一間位在五甲的上文診所，雖然衛生局後來出面澄清，該名個案並未進入診所內，可是還是遭到「歧視」，連診所都貼公告表示被迫隔離14天，甚至連診所當中的護理人員小孩也被同學家長連署要「隔離」，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎事後得知此事，痛批根本不是在防疫，而是獵巫！

就在日前有3名前往土耳其旅行的團員，就在回到高雄之後確診感染新冠肺炎，但沒想卻有人搶在高雄市衛生局之前「公告」他們的足跡史，甚至還點名了一些地方，其中包含了五甲的上文診所，不過針對這件事，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎在當天就已經出面說明，的確有名患者是前往該診所就醫，不過他並未進入診所當中，所以高雄市衛生局並沒有把這間診所裡頭的醫護人員「框限」，要求他們自我居家管理。

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▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」，被迫停業14天 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市五甲上文診所醫護小孩也被迫「請假」14天 。（圖／記者洪正達翻攝）

但是沒想到現在卻傳出了，裡頭的護理人員還在念幼稚園的小孩，竟然遭到同班同學家長們，聯合要求「請假」在家14天，另外上文診所也貼出公告表示「本診所未曾讓疑似武漢肺炎確診患者進入診治」，但因網路流言困擾，自3月19日停診，並於4月6日恢復看診」，也就是說診所停業14天。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎得知此事之後，相當不高興，直指這根本就是「霸凌」，潘炤穎說：「逼得人家診所休診14天，這不是防疫，是獵巫」。他再次強調確診患者並未進入診所當中，而是在門外處置，衛生局也未要求診所當中的醫護相關人員進行「居家自我管理」，潘炤穎想不透民眾憑什麼這樣的要求？對於第一線的醫護人員竟然有這樣的「歧視」，甚至還波及到無辜小孩？

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎強調確診病患當天並未進入診所當中。（圖／記者許宥孺攝）