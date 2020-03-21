　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／防新冠變獵巫！網傳土耳其團高雄確診足跡　診所護理師小孩曝被霸凌

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」，被迫停業14天 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」，被迫停業14天 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三位民眾參加土耳其團旅行回來之後，確診感染新冠肺炎，不過就在確診當天就被網友「公告」足跡史，其中還有去了一間位在五甲的上文診所，雖然衛生局後來出面澄清，該名個案並未進入診所內，可是還是遭到「歧視」，連診所都貼公告表示被迫隔離14天，甚至連診所當中的護理人員小孩也被同學家長連署要「隔離」，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎事後得知此事，痛批根本不是在防疫，而是獵巫！

就在日前有3名前往土耳其旅行的團員，就在回到高雄之後確診感染新冠肺炎，但沒想卻有人搶在高雄市衛生局之前「公告」他們的足跡史，甚至還點名了一些地方，其中包含了五甲的上文診所，不過針對這件事，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎在當天就已經出面說明，的確有名患者是前往該診所就醫，不過他並未進入診所當中，所以高雄市衛生局並沒有把這間診所裡頭的醫護人員「框限」，要求他們自我居家管理。

請繼續往下閱讀...

▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」，被迫停業14天 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」，被迫停業14天 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市五甲上文診所遭到「網路流言」，被迫停業14天 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市五甲上文診所醫護小孩也被迫「請假」14天 。（圖／記者洪正達翻攝）

但是沒想到現在卻傳出了，裡頭的護理人員還在念幼稚園的小孩，竟然遭到同班同學家長們，聯合要求「請假」在家14天，另外上文診所也貼出公告表示「本診所未曾讓疑似武漢肺炎確診患者進入診治」，但因網路流言困擾，自3月19日停診，並於4月6日恢復看診」，也就是說診所停業14天。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎得知此事之後，相當不高興，直指這根本就是「霸凌」，潘炤穎說：「逼得人家診所休診14天，這不是防疫，是獵巫」。他再次強調確診患者並未進入診所當中，而是在門外處置，衛生局也未要求診所當中的醫護相關人員進行「居家自我管理」，潘炤穎想不透民眾憑什麼這樣的要求？對於第一線的醫護人員竟然有這樣的「歧視」，甚至還波及到無辜小孩？

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎強調確診病患當天並未進入診所當中。（圖／記者許宥孺攝）

ET快訊
紐約州跟進加州「禁足令」　確診突破7000例
高三生上課一半「被居家檢疫」　原因曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第二死出現！新北「家庭群聚」一家九口5人確診　8旬爺爺咳嗽後44天病逝

獨／防新冠變獵巫！網傳土耳其團高雄確診足跡　診所護理師小孩曝被霸凌

40天組92台機器！「國家口罩隊」完美退役…零組件公會理事長：爽

春分28℃好天氣回來了！下周降溫＋強降雨訊號　氣象局預警「冬衣先別收」

法籍男來台玩4天確診！指揮中心評估不公布足跡「原因曝光」

育德工家慶祝教育部校務評鑑優等　採購美國西斯納172型飛機作教材

大學繁星推薦入學台南市六信再創佳績！　普高三蔣宗全錄取台大學經系

快訊／中研院證實：1人確診新冠肺炎，接觸者16人已隔離

1日爆增27例！高中以下師生禁出國　陳時中：「現在還敢出國　回來被罵就沒話說」　

「疫情存在，我們就奮戰多久」口罩王陳勇志　守護台灣不退讓！

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

陳時中再撂台語勸人「相讓就有剩」　超貼切形容掀網瘋傳：部長話要聽！

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

直擊賣場搶購泡麵、衛生紙奇景　購物車排一列：台灣很守規矩！

第二死出現！新北「家庭群聚」一家九口5人確診　8旬爺爺咳嗽後44天病逝

獨／防新冠變獵巫！網傳土耳其團高雄確診足跡　診所護理師小孩曝被霸凌

40天組92台機器！「國家口罩隊」完美退役…零組件公會理事長：爽

春分28℃好天氣回來了！下周降溫＋強降雨訊號　氣象局預警「冬衣先別收」

法籍男來台玩4天確診！指揮中心評估不公布足跡「原因曝光」

育德工家慶祝教育部校務評鑑優等　採購美國西斯納172型飛機作教材

大學繁星推薦入學台南市六信再創佳績！　普高三蔣宗全錄取台大學經系

快訊／中研院證實：1人確診新冠肺炎，接觸者16人已隔離

1日爆增27例！高中以下師生禁出國　陳時中：「現在還敢出國　回來被罵就沒話說」　

「疫情存在，我們就奮戰多久」口罩王陳勇志　守護台灣不退讓！

不斷更新／人類淨土「馬達加斯加」失守　義大利新增確診5986例　

第二死出現！新北「家庭群聚」一家九口5人確診　8旬爺爺咳嗽後44天病逝

肉搜台中小吃！肥美蚵仔粥與炸物拼盤　台中人暖胃下午茶

獨／防新冠變獵巫！網傳土耳其團高雄確診足跡　診所護理師小孩曝被霸凌

元大狂買自家S＆P原油正2基金遭疑內線　法人打臉：套利行為而已

全台爆搶購潮！「國家級報告」答案曝光：怕你買不完

不斷更新／美國宣布對墨西哥實施境管　紐約州跟進加州禁足令

24歲泰國女歌手確診新冠肺炎！唱神曲爆紅…跑活動「同台7男神」全陷中鏢危機

基隆「人肉羊肉爐」驚駭分屍！老闆殺常客　女友崩潰：客人吃的都是他的肉

40天組92台機器！「國家口罩隊」完美退役…零組件公會理事長：爽

三寶自殺式逆向！10秒內5騎士違規　 駕駛嚇傻不敢開：都給你們過就好

生活熱門新聞

20多歲女在法國就喉嚨痛、流鼻涕「回台就確診」

即／中研院：1人確診新冠肺炎

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

指揮中心不公布法籍男足跡！原因曝光

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

土耳其旅遊團案外案！搭乘同班機也確診

新冠肺炎確診27例「創單日新高」

40天組92台機器！國家口罩隊完美退役

2名「醫師兒子」被爆3月出國！張上淳回應了

LINE群傳「民眾躺負壓隔離艙」照　消防局回應了

捷運長靴妹身分曝光　是F級女神

全台14縣市淪陷！雙北55例衝破半

停課生麵店幫端菜...台大教授嚇傻

停課高中生：不只肺炎會殺人...

更多熱門

相關新聞

更／德國確診病例「超車伊朗」

更／德國確診病例「超車伊朗」

中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，在歐洲的疫情更是持續大爆發當中，台灣時間21日凌晨，義大利新增確診病例增加5986例，累積確診47,021例，累積死亡4032例，死亡率8.6%。

全台爆搶購潮　農委會揭曉「物資存量」

全台爆搶購潮　農委會揭曉「物資存量」

更／白宮宣布「國防生產法案」境管生效！

更／白宮宣布「國防生產法案」境管生效！

24歲泰國女歌手確診新冠肺炎！同台7男神全陷中鏢危機

24歲泰國女歌手確診新冠肺炎！同台7男神全陷中鏢危機

40天組92台機器！國家口罩隊完美退役

40天組92台機器！國家口罩隊完美退役

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎高雄市衛生局疫調行蹤確診土耳其

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

即／紐約州確診破7000例！跟進加州禁足令

她染疫插管忍痛曝：像肺裡有玻璃

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

20多歲女在法國就喉嚨痛、流鼻涕「回台就確診」

白髮翁逛賣場「貨架全被掃空」！失落低頭看清單

即／中研院：1人確診新冠肺炎

台中里長送泡麵被丟地　隔離者怒嗆

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

即／美加強境管！川普：太依賴他國

Pornhub播真實性侵案　51萬人連署關閉

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

郭昱晴怒轟楊培安「台灣不缺扯後腿的人」

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面