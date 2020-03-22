安全、餐飲、禮賓高手看過來！高雄這家飯店拒放無薪假　逆勢徵才補好補滿

▲高雄晶英行館在這波疫情寒冬中逆勢徵才。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

新冠肺炎疫情高燒不退，連帶觀光旅館業吹起寒風，有飯店業者禁不起這波疫情倒閉，也有業者被迫必須放無薪假，據高雄市勞工局所收到各行各業的無薪假通報就有19家，連帶影響486位勞工．但卻有飯店在這波寒冬中逆勢徵才，除了向員工保證不放無薪假，並藉此將所有職缺「補好補滿」。

市府勞工局主秘皮忠謀表示，每收到一件無薪假通報都會進行關懷訪視，目前高雄市通報的業者都有符合法令的規範，目前也鼓勵放無薪假甚至減薪的勞工可多利用政府的安心就業計畫、充電計畫，勞工若參加教育訓練，每小時可獲得150元補助，若是就業安心計畫，也會就勞工減薪的部分提供50％的補助。

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▲勞工局主秘皮忠謀表示，目前接到19家業者通報無薪假，影響486位勞工。（圖／記者洪正達攝）

晶英國際行館總經理馮傑表示，集團目前體恤員工處在這個疫情高漲的時刻，特別向員工喊話不會放無薪假，請員工可以安心的工作，雖然在目前的環境下徵才非常少見，但人才是一輩子的事，最近這幾個星期不停的招募、面試新人，希望藉此找到可以長期合作的夥伴，目前主要為安全部、餐飲部、禮賓司等3個單位職缺尋覓人才。

▲晶應國際行館總經理馮傑表示，目前已向員工保證不放無薪假，甚至逆勢徵才將職缺補滿。（圖／記者洪正達攝）





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