獨／三寶式自殺迴轉！直擊10秒內5騎士違規　駕駛嚇呆：都給你們過就好

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

實在是太誇張了！高雄市前鎮區漁港路高架橋下有一條引道，不過該路段只有開放單向行駛，但是許多騎車騎士為貪圖方便，下了機車匝道後就直接迴轉，也就是逆向行駛在道路上，讓通行在該路段的汽車駕駛心驚驚，直呼都給你們過就好了！

▲機車騎士下匝道，為貪圖方便逆向行駛。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲短短10秒內就有5名機車騎士違規逆向。（圖／記者吳奕靖翻攝）

19日上午7點56分，一名駕駛開車行經在翠亨北路上等待紅燈，就在綠燈一亮後，便右轉行駛道漁港路引道下方，沒想到行進不到10公尺，就有2台機車迎面而來，所幸發現得早，沒有撞上，正當要繼續起步，卻發現後頭竟然還有3台機車也是下橋後就直接迴轉，似乎連看都不看，嚇得吳姓駕駛連忙按2聲喇叭，提醒前方的機車騎士。

不過這3名騎士也不管前方有直行車輛通行，照樣違規逆向行駛，短短10秒鐘內就有5台機車騎士違規，讓吳姓駕駛嚇得不管前方是綠燈，就停在車道上25秒，直到匝道沒有機車騎士再經過後才敢起步，就是怕還有機車騎士從高架橋下匝道後直接迴轉撞上。

▲路口標誌圖為「禁止右轉」。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市交通大隊前鎮分隊長李明緯表示，該路段是漁港路高架橋下草衙一路的機車匝道，該匝道機車下橋後應該是貪圖方便，故逆向沿漁港路往翠亨北路方向行駛，已違反道路交通管理處罰條例第45條1項1款「不按遵行之方向行駛」處以900元罰鍰，將會加強該路段違規取締。

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