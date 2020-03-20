台中某商圈店家確診發文澄清引網怒　負責人再發說明文道歉

▲確診個案店家除公告進行大消毒，再發文道歉並說明事件來龍去脈。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中某商圈社區出現去土耳其玩返台確診新冠肺炎個案，管委會特別發公告提姓居民做好自我防護，卻造成居民及商家人心惶惶。確診個案任職的店家先在臉書粉專發文稱「大家都有戴口罩，19至22日全面大消毒」，卻引發網友撻伐「你出國全民買單」、「看不出反省檢討！」

該店家負責人今天下午再發文，針對造成大家困擾和疑慮，除向社會大眾表示抱歉外，也進行3點說明。

店家說，該員工13日晚間返國初期，身體無任何不適症狀，但第一時間有打1922通報並希望檢驗。但該員工被對方拒絕檢疫，並告知「只要他多加注意並沒有要求他做居家檢疫動作」，所以14日才到店內上班。因為看到新聞，15日主動到醫院要求自費檢疫，目前隔離中，所以沒有知情染疫卻執意上班的情況。

另外，該名員工14日到店內上班，但接觸者並不多，店內有監視器，第一時間也已會同衛生局查看監視器，名單已交給衛生局。當天店長與另一名員工都休假，沒有到店內，與該員工無任何接觸。衛生局也告知，店長非直接接觸者，無需居家檢疫，才由店長負責後續營業事宜。衛生局也第一時間通報，店內14日有上班員工立即居家隔離。

店家還說，店內在肺炎傳染之初就已實施早晚各消毒2次，並規定員工一律戴口罩。我們很遵守政府規定實施做防疫，店內除平常消毒，也主動休14天，期間做徹底大消毒。

最後，店家向大眾說「對不起各位」，造成恐慌與不安，再次道歉。

・停產會崩潰

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