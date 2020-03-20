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台中某社區傳確診　網友肉搜指「這家老闆」肇禍：你出國全民買單

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▲▼逢甲商圈店家傳新冠肺炎確診個案，公告進行大消毒。（圖／民眾提供）

▲台中傳出有確診個案的某商圈店家張貼公告，表示已進行大消毒。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中某社區出現去土耳其完返台確診新冠肺炎（武漢肺炎）個案，造成居民及商家人心惶惶，確診個案店家也在臉書粉專發文稱「大家都有戴口罩，19至22日全面大消毒」，卻引發網友批評「你出國全民買單」、「看不出反省檢討！」

某社區傳出有居民出國去土耳其旅遊，日前返台後確診個案，社區管委會張貼社區公告，提醒居民要做好自我防護，畫面被瘋傳，卻引發居民及附近商家、攤販恐慌。有網友搜出該確診個案是某店家老闆，紛紛到店家臉書粉絲專頁留言追問。

請繼續往下閱讀...

該店家18日先發文稱，感謝各位的關注，平日店內每天都已早晚各消毒2次，大家也都有戴口罩。但為了守護大家的健康和安心，店內從3月19日至3月22日全面徹底大消毒。日後希望舊雨新知可以繼續支持與愛護，謝謝。文一出，卻引發網友撻伐。

有人說，「自私的人最好不要痊癒」、「非常時期，你出國，全民買單。大家說好不好？」、「太過分了、一時玩樂、逢甲地區多少人潮、所有店家生意下滑、你要買單嗎？你要出去玩就不要回來啊」、「3月疫情嚴重時期出國，回國之後沒自主隔離還開門營業，有事嗎你，把國人的健康放哪裡!!!!」、「商圈也算是人流匯集地，每天多少學生 居民 遊客 上班族在這，這種事情做得出來」

也有人陶侃說，「你擁抱熱情的島嶼，你埋葬記憶的土耳其，阿男說這裡有旅行的疫疫...」，更有人直批「文章看不出一點反省檢討的感覺」。

・停產會崩潰

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