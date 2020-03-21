庫存空了求推薦！「這2家水餃」呼聲最高...內行讚：菜肉跟玉米超好吃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李姿儀攝）

記者周亭瑋／綜合報導

國內本周確診案例激增，目前來到135例，民眾人心惶惶，紛紛採買囤貨民生用品，其中乾糧、罐頭、泡麵、水餃等食品也被瘋搶。就有鄉民求推薦，哪牌的冷凍水餃好吃，掀起熱烈回響。

網友在批踢踢八卦板提到，「坊間水餃百百種，有巷口手工水餃、小吃店手工水餃、網路量販水餃、雜貨店便宜冷凍生熟水餃，以及賣場高價冷凍生熟水餃，大家最推哪一味？冷凍庫快空了...要補貨。」

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一席話引發討論，其中「及品」、「標太郎」這兩家水餃呼聲最高，不少人留言表示，「這裡只會推薦標太郎」、「及品最接近家裡自己包的，吃很多不會膩」、「及品真的沒話說」、「標太郎~真心推薦好吃」、「及品的菜肉跟玉米是最好吃的」。

▲賣場湧入搶購人潮。（圖／記者湯興漢攝）

同時，不少鄉民也提到，「八方雲集。可是我家附近有四家，不用買來冰」、「我覺得八方的算是不錯，普通標準，比他難吃就是爛」、「巧之味+1」、「認真回，小薇水餃」；另外，還有內行建議，可以到家附近的傳統市場採購，主要挑選現包又有人買的。

值得一提的是，關於民生物資瘋搶潮，各大業者陸續宣布，雖目前台灣衛生紙產量仍足夠，但因物流稍趕不及，故藉由限購政策避免囤積，並再三呼籲消費者適量購買相關物資。