　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大媽自備手推車！超市開搶「爆扛4箱衛生紙」搬空貨架　他一看氣炸：到底？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲在限購之前，原PO親眼目睹超扯的搶衛生紙客人。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不停歇，全台自18日起累積確診案例破百人後，全民再度湧入通路瘋搶民生物品，其中又以衛生紙缺貨率最高。有名男網友20日下午去逛超市，結果看到有大媽顧客自備一台手推車，狂搬衛生紙、廚房紙巾，甚至衛生紙一扛就是4箱，讓他忍不住傻眼大罵「沒有衛生紙會怎樣？暴怒。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中直接開罵，「到底？到底？到底？他X的搶衛生紙到底要幹嘛？沒有衛生紙會怎樣？暴怒。」到底為什麼要這麼生氣，看看原PO拍的照片就知道。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼大媽客人拉了一台手推車來買衛生紙。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

只見收銀台處有大媽顧客拉了一台手推車，車上先放了4大箱抽取式衛生紙墊底，上面則是各種袋裝的衛生紙、廚房紙巾，堆得比人還要高。而且大媽顧客這一搬，衛生紙區就全空，一點都不留給別人。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲衛生紙區全空。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，其他網友也忍不住批，「都沒貨，我最後跑到高價超市買，終於買到2包，體諒一下家裡沒可用的人心情啊」、「之前一波還看到有位大媽買了半車的衛生棉，害我懷疑他還在青春期」、「新冠肺炎被當成新冠腸胃炎……是多會拉屎」、「很棒繼續……經濟就靠這些人了。」

不過也有人表示，可能對方只是在搶特價品，或有別的理由，「你是不是沒有注意，超市在特價，大家只是在買特價品」、「預訂取貨的吧？有寫名字餒」、「可能他是一個機構幫忙買整個機構的」、「她們是開餐廳免費提供衛生紙嗎？有需要搶的這麼誇張嗎」、「會不會她的職業與眾不同?需要用很多衛生紙」、「也有可能是商業使用，她採購的有些不是家庭會日常使用的。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

 
ET快訊
庫存空了求推薦！「這2家水餃」內行讚：菜肉跟玉米超好吃
他「死亡直播」摔落富士山　一生超悲慘…律師考10年沒上+大腸
好市多塞爆！擠滿人搶買衛生紙　外面還排超長人龍等進場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

救命藥不是瑞德西韋？法研究：「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

錯翻成武漢肺炎　TripAdvisor發全球道歉信：第三方公司錯誤翻譯

大媽自備手推車！超市開搶「爆扛4箱衛生紙」搬空貨架　他一看氣炸：到底？

國五紫爆！　石碇-坪林塞到哭「時速不到20公里」

華航跟進！額溫逾37.5°C不可登機　旅客搭機報到起「全程都要戴口罩」

庫存空了求推薦！「這2家水餃」呼聲最高...內行讚：菜肉跟玉米超好吃

防堵疫情校園傳播　北市教育局：即日起至7/14禁止社團成果發表會

文化部PO文「驚傳書店被搬空」盼假消息成真！網讚：囤書防疫

搶購Day4！民眾持續塞爆好市多　賣場寸步難行…網崩潰：世界末日了？

疫情升溫！泰國AirAsia宣佈「3/25到4/25停飛國際線」

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

鄧紫棋王俊凱《Fly Away》首次同台炸翻！　蕭敬騰x謝霆鋒伴奏根本神仙組合

陳時中再撂台語勸人「相讓就有剩」　超貼切形容掀網瘋傳：部長話要聽！

救命藥不是瑞德西韋？法研究：「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

錯翻成武漢肺炎　TripAdvisor發全球道歉信：第三方公司錯誤翻譯

大媽自備手推車！超市開搶「爆扛4箱衛生紙」搬空貨架　他一看氣炸：到底？

國五紫爆！　石碇-坪林塞到哭「時速不到20公里」

華航跟進！額溫逾37.5°C不可登機　旅客搭機報到起「全程都要戴口罩」

庫存空了求推薦！「這2家水餃」呼聲最高...內行讚：菜肉跟玉米超好吃

防堵疫情校園傳播　北市教育局：即日起至7/14禁止社團成果發表會

文化部PO文「驚傳書店被搬空」盼假消息成真！網讚：囤書防疫

搶購Day4！民眾持續塞爆好市多　賣場寸步難行…網崩潰：世界末日了？

疫情升溫！泰國AirAsia宣佈「3/25到4/25停飛國際線」

防疫停課不停學！　Adobe擴大授權提供師生免費使用

效法納達爾精神永不放棄　謝宇瀚OPI盃網賽16歲男單封王

《梨泰院Class》金多美變裝秀必學！小心機透膚襯衫、套裝件件實穿

林芳安包辦OPI盃網賽16歲組雙冠　連兩年進WTA未來之星

鈴木一朗退休周年　感嘆新冠肺炎讓棒球消失了

全美各州跟進「禁足令」影響1/5人口　疫情惡化川普仍稱勝利

遏止改裝車噪音　環警聯合採口袋戰術取締

摩鐵外拍泡泡浴！14歲Coser果汁入肚…醒來在地下街　攝影師丟4千元想息事

湖人兩球員確診　格林取消視訊專訪被疑染疫

那是什麼？桌邊冒出玳瑁「閃亮眼睛」逼近　媽媽秒移：不行～

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

生活熱門新聞

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

40天組92台機器！國家口罩隊完美退役

20多歲女在法國就喉嚨痛、流鼻涕「回台就確診」

即／中研院：1人確診新冠肺炎

20多歲女回台居家檢疫有「5大症狀」後確診

物資之亂瘋搶購！全台6大賣場頒限購令

新北家庭群聚第二死　8旬爺44天病逝

網路傳土耳其團高雄確診足跡　診所護理師小孩遭霸凌

指揮中心不公布法籍男足跡！原因曝光

台灣135例分布曝光！8縣市零確診

捷運長靴妹身分曝光　是F級女神

西雅圖班機抵達桃機　民眾「全程防護衣」

桃機開賣口罩3片50元　返台旅客搶買

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

更多熱門

相關新聞

哥倫比亞宣布將鎖國　全面隔離19天

哥倫比亞宣布將鎖國　全面隔離19天

《路透社》報導，哥倫比亞總統杜克（Iván Duque）20日表示，該國將從24日午夜實施「全面隔離」直到4月，等同將鎖國19天，藉此希望能夠抑制新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散。報導則形容，這是南美國家至今採取最嚴厲的措施。

巴薩希望球員降薪　撐過停賽風暴

巴薩希望球員降薪　撐過停賽風暴

勞工局訪視長榮高雄辦事處　員工出勤正常

勞工局訪視長榮高雄辦事處　員工出勤正常

CBA／青島全隊包含林韋翰2檢陰性

CBA／青島全隊包含林韋翰2檢陰性

民眾持續塞爆好市多　網：世界末日了

民眾持續塞爆好市多　網：世界末日了

關鍵字：

新冠肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19衛生紙囤貨搶購爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

疫情狂爆「英國妹狂榨男友」治病！每天吞天然精力湯

員工堅持到日本玩　老闆霸氣資遣

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

超正校花穿透視裝「沒穿內褲」…結果月經來了！

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

雷／《梨泰院》朴敘俊異常舉動網氣瘋

「姐啊！妳在現場都不幫我」　死者託夢訴苦她內疚報警

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面