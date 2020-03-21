大媽自備手推車！超市開搶「爆扛4箱衛生紙」搬空貨架　他一看氣炸：到底？

▲在限購之前，原PO親眼目睹超扯的搶衛生紙客人。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情不停歇，全台自18日起累積確診案例破百人後，全民再度湧入通路瘋搶民生物品，其中又以衛生紙缺貨率最高。有名男網友20日下午去逛超市，結果看到有大媽顧客自備一台手推車，狂搬衛生紙、廚房紙巾，甚至衛生紙一扛就是4箱，讓他忍不住傻眼大罵「沒有衛生紙會怎樣？暴怒。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中直接開罵，「到底？到底？到底？他X的搶衛生紙到底要幹嘛？沒有衛生紙會怎樣？暴怒。」到底為什麼要這麼生氣，看看原PO拍的照片就知道。

請繼續往下閱讀...

▲▼大媽客人拉了一台手推車來買衛生紙。（圖／翻攝自爆怨公社）

只見收銀台處有大媽顧客拉了一台手推車，車上先放了4大箱抽取式衛生紙墊底，上面則是各種袋裝的衛生紙、廚房紙巾，堆得比人還要高。而且大媽顧客這一搬，衛生紙區就全空，一點都不留給別人。

▲衛生紙區全空。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，其他網友也忍不住批，「都沒貨，我最後跑到高價超市買，終於買到2包，體諒一下家裡沒可用的人心情啊」、「之前一波還看到有位大媽買了半車的衛生棉，害我懷疑他還在青春期」、「新冠肺炎被當成新冠腸胃炎……是多會拉屎」、「很棒繼續……經濟就靠這些人了。」

不過也有人表示，可能對方只是在搶特價品，或有別的理由，「你是不是沒有注意，超市在特價，大家只是在買特價品」、「預訂取貨的吧？有寫名字餒」、「可能他是一個機構幫忙買整個機構的」、「她們是開餐廳免費提供衛生紙嗎？有需要搶的這麼誇張嗎」、「會不會她的職業與眾不同?需要用很多衛生紙」、「也有可能是商業使用，她採購的有些不是家庭會日常使用的。」

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～