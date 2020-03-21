人妻想斷開不倫戀...小王竟恐嚇「把電話放到壞群」：很喜歡不同的小鳥？

▲花花想斷開不倫戀，卻被對方恐嚇。（圖／示意圖，無關本案／取自pakutaso）

記者林昱萱／台中報導

一名有前科的男子「阿傑」（化名），與人妻「花花」（化名）有婚外情，而之後花花本來想斷絕這段感情，對方卻傳訊息恐嚇，「我直接把你的電話PO在援交妹群組」、「你若躺在棺材裡的時候，我也會自殺陪你的。」，行徑相當誇張。對此，台中地院審理後，依法判阿傑拘役40日，得易科罰金。

判決指出，阿傑先前才因為妨害自由案件被判刑確定，卻仍不知悔改，在花花提出要與他斷絕關係後，竟因此心生不滿，基於恐嚇之意，傳了多封恐嚇簡訊給對方，「要到臉書或社群公布兩人關係」、「賴（LINE）封鎖我，沒關係呀，我直接把你的電話PO在援交妹群組，反正妳不是很喜歡不同的小鳥？不同的姿勢？」、「你若躺在棺材裡的時候，我也會自殺陪你的。」，種種誇張言論都已經讓花花心生畏懼，嚇得報警處理。

阿傑對於犯行矢口否認並辯稱，「我有說過要在臉書或社群上公布與她之關係，但我沒有作上述動作」，但花花指證歷歷，也有簡訊翻拍照片為證，因此法官認定阿傑的辯解全都是卸責之詞，不足採信，因此依犯恐嚇安危害安全罪，判他拘役40日，如易科罰金得以1千元折算一日。

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