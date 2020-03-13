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人夫甜喊小三「老婆」任勞任怨打掃、付房貸　代號「那摳」…正宮氣炸求償

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婚外情,外遇,通姦,小三。（圖／示意圖／達志影像）
▲人夫莊男幫小三付房貸、打掃家裡，還親暱稱呼對方老婆，讓正宮氣炸求償。（示意圖／達志影像）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名人妻，與丈夫共組家庭35年，沒想到丈夫平日只以「那摳」稱呼她，卻對小三親暱呼喊「老婆」、「內人」，還幫付房貸、幫買家具，甚至任勞任怨到小三家打掃、養魚…，人妻不甘小三破壞家庭，憤向對方求償100萬精神賠償。

潘女向法官表示，自己與丈夫莊男結褵35年，小三曾女與莊男是同事，明知莊男有家庭，還與他牽扯不清，把自己家鑰匙給莊男，讓他每天中午過去休息；潘女曾向曾女要求與人夫避嫌、莊男也向她立下悔過書，但沒隔幾天，潘女再發現丈夫身上竟有曾女的存摺，才知道丈夫在幫曾女繳房貸，還幫她添購家具。

潘女還發現丈夫在Line中都以「老婆」稱呼小三、幾乎每天去幫忙打掃、澆花，甚至在妻子陪家人開刀時，丈夫竟上網買壯陽藥，約小三一起約會。潘女痛心婚姻破碎，導致她終日以淚洗面、夜不能寐，只能靠安眠藥獲得短暫睡眠。她認為曾女破壞她的家庭，已侵害她的配偶權，造成精神痛苦，向曾女求償100萬元的精神賠償。

曾女辯稱，潘女所提的對話紀錄，是在未獲得莊男及她的同意之下翻攝，侵害她的隱私權，違反比例原則，不具證據能力，且對話中，是因自己公事繁忙，才委託莊男代為協助，代繳費用、臨時保管存摺，至於「老婆」、「內人」等語，都是朋友間的玩笑話，也是為了讓裝修工人以為家中有男主人，並未侵害原告配偶法益，就算兩人言語親暱，略有不妥，但絕非重大，且她是單親，還揹700萬房貸，請法官審酌賠償金。

法官調查兩人對話紀錄，莊男：「愛妳！親一個」、「都還沒親到妳欸！好愛妳唷...親親！」、「老婆，早安，愛妳唷！」、「老公我會特別小心的，我心中只有妳，會將妳帶在身邊陪我，當然也會記得，餐敘中途要向老婆回報一下，遵命！老婆大人」」、「我八點就到新家，魚已餵好，花已澆好，正在用吸塵器拖地，家事做完我就回去」、「那摳（元配）還在台南，她妹妹聽說睡不好，麻藥退又嘔吐...所以還無法出院...棒！那就麻煩妳安排明天的約會吧！好愛妳唷！」

法官認，莊男稱曾女為「內人」且保管被告存摺，自由進出曾女住處，幫她打掃家事、清理寵物大便等，已遠超乎一般朋友往來之份際，且莊男對話時稱曾女為「老婆」，自稱「老公」，卻叫元配「那摳」，莊男又曾向妻子寫下悔過書坦承婚外情，「本人因一時糊塗，有了外遇，傷害家庭與婚姻…雙方簽字約定，若與外遇對象保持婚外情關係或再犯，承諾1.將22張中華電信股票過戶給元配。2.配合與元配無條件辦理離婚手續。」，而小三也向潘女致歉，「大嫂不要，妳不要生氣了啦」、「這樣做是不對的，我知道是不對」、「大嫂我跟你說對不起啦。」

法官認，曾女於婚外情爆發後，仍與莊男LINE對話，內容多有親密訊息，依社會觀念，被告已違及倫理規範，破壞他人婚姻，干擾妨害他人夫妻婚姻生，影響原告配偶權甚鉅，認定原告主張有理，判小三應賠50萬元。

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