小三侵門踏戶…渣老公助攻「2人猛K正宮」！她全身青紫絕望11F跳下慘死

▲慘遭丈夫和小三毆打，人妻跳樓自殺。（圖／翻攝自新京報我們）

記者鄭思楠／綜合報導

山西省靈石縣警方3月12日通報，一女子從11樓墜樓自殺。對此，當地警方通報稱，死者死因是自殺，死前曾遭受老公家暴。不過，有知情人透露，「因為死者老公日前和小三出去偷情，還直接明目張膽和老婆承認，甚至聯合小三一起把自己老婆暴打一頓、言語辱駡；死者被打的只剩半條命，受不了才自殺。」

據《澎湃新聞》報導， 山西省晉中市靈石縣公安局官方微博3月12日下午發佈一條關於女子墜樓不幸身亡的警情通報。通報中，死亡人妻死前曾遭受丈夫家暴，她生前是山西一家通訊公司的辦公室主任。通報還稱，案件正在進一步調查中。

有死者同事透露，他們夫妻倆在外人眼裡挺好的，女子性格特別陽光，還創建了讀書群。不過，她的三姊回憶，妹夫有點「大男子主義」。網傳照片顯示，死者被毆打的滿臉青紫、嘴巴腫成四倍大。目前，死者老公涉嫌虐待罪已被依法採取強制措施。

靈石縣婦女聯合會副主席張寶汝說，李女在石縣一家通信公司任職。她通過跟死者長官溝通得知，死者性格「要強上進」，工作認真負責，事情發生的前一天下午還曾在群組中安排第二天早上開會的相關事宜。

▲警情通報。（圖／翻攝自新京報我們）

張寶汝表示，李女和老公育有一子一女，大女兒在山西省太原市讀大學，小兒子十歲左右還在上小學，目前均借住在姑姑家中；縣婦聯之後將對2位兒女安排心理輔導工作。

此外，死者生前最後一條PO也曝光，時間為9日凌晨4點03分，其中寫道，「總覺得家暴離自己很遙遠，今天對我來說就是一場噩夢，恐懼、無助讓我窒息，我的精神已經徹底崩潰！」2個小時後，靈石縣公安局就接到李女的死訊。

該條微信朋友圈還寫道，「最牽掛，最放不下的父母、孩子，請原諒不孝女兒的不辭而別，不能再為您盡孝！請原諒媽媽不能陪伴你們長大成人……。」9日凌晨4點鐘左右，她也曾在家中姊妹微信群裡傾訴了自己的遭遇。

同日，李女的親姊表示，自妹妹墜樓不幸身亡後，家中的親戚都陷入悲痛之中，「一時難以緩解。」她說，平時跟妹妹關係很好，因為疫情期間，跟妹妹走動較少，此前沒有發現妹妹有異常行為，目前家中正在商討如何處理後事。

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