　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

辣妹藏身新北套房...論壇寫下「60分鐘2500」！出大招攬客：給您會飛的感覺

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼房間,窗外,窗。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲林男因為將屋子借給花花當性交易場所，因此被法院判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名林姓男子租了一間套房，讓女子「花花」（化名）使用，而對方將這間套房拿來當性交易的場所，媒介越南女子賣淫，並在某論壇上寫下消費方式「60分鐘2500元（完整一次完成）」、「會飛的感覺」等標語攬客。對此，新北地院審理後，依法判他5月徒刑。

林男向不知情的屋主租了一間套房後，基於幫助圖利容留性交之犯意，將套房提供給綽號「花花」的女子，而花花則將那間套房拿來當作所屬的應召集團的性交地點。同時還在論壇上刊登，「只想給您一種感覺，會飛的感覺」、「費用說明：60/2500 元（不用加價通通有）」。

應召集團詭異的行徑，引發網路員警的懷疑，在發現該篇貼文後，隨即喬裝成嫖客與集團成員聯繫，與對方約好性交易地點後，警方到場便表明身分，並循線將林男等人逮捕到案。林男被捕後，對於犯行坦承不諱。對此，新北地院審理後認為，林男的行徑已經觸犯幫助犯圖利容留性交罪，共三罪，分別應執行有期徒刑2月，合併執行有期徒刑5月，如易科罰金得以新台幣1000元折算一日。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【更多新聞】

入境逃難潮湧桃機！他從西雅圖返台「全程防護衣+護目鏡+手套」　檢疫人員忙翻

入境逃難潮畫面曝！防疫計程車排出超長人龍　女遊學生力讚：回到台灣很放鬆

武術教練IG上釣嫩妹...騙進摩鐵「強硬練功」！逼說淫言穢語　還拍片紀錄

ET快訊
庫存空了求推薦！「這2家水餃」內行讚：菜肉跟玉米超好吃
他「死亡直播」摔落富士山　一生超悲慘…律師考10年沒上+大腸
好市多塞爆！擠滿人搶買衛生紙　外面還排超長人龍等進場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

摩鐵外拍泡泡浴！14歲Coser果汁入肚…醒來在地下街　攝影師丟4千元想息事

前鎮長3年沒出國被出征！「帶團30人遊土耳其」　造謠婦被逮：我錯了

1月兒哭鬧！21歲爸爆打「捏睪丸」　害敗血症險喪命…他事後悔喊：願極力彌補

「是不是沒人教！」單親國三生遭女班導羞辱　怒捶玻璃大爆血險斷命

辣妹藏身新北套房...論壇寫下「60分鐘2500」！出大招攬客：給您會飛的感覺

造謠害診所休診、醫護小孩被歧視　衛生局下重手「找出散播者」

桃園女「50片賣900元」哄抬口罩網路販賣　檢查扣1萬片15萬交保

高雄婦接到電話「妳兒子被綁架了！」急忙要去匯款十萬元　警成功阻詐

台南葷食店遊歐返台就開張　素食店慘遭網友「撒紙錢出征」…找錯間了啦！

網路謠傳 「900人確診肺炎…蔡政府警告不能說」　北市警追查1網友

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

蕭敬騰嘶吼狂飆《王妃》　樂團成員超大咖...keyboard手是鄧紫棋！

爸猛練棒式核心！2貓熱心幫監督　「坐背、塞肚皮」網笑：快被壓扁了

利用回眸側身、身體前後擺動 極簡背景拍出高級感時尚照片

鄧紫棋王俊凱《Fly Away》首次同台炸翻！　蕭敬騰x謝霆鋒伴奏根本神仙組合

陳時中再撂台語勸人「相讓就有剩」　超貼切形容掀網瘋傳：部長話要聽！

摩鐵外拍泡泡浴！14歲Coser果汁入肚…醒來在地下街　攝影師丟4千元想息事

前鎮長3年沒出國被出征！「帶團30人遊土耳其」　造謠婦被逮：我錯了

1月兒哭鬧！21歲爸爆打「捏睪丸」　害敗血症險喪命…他事後悔喊：願極力彌補

「是不是沒人教！」單親國三生遭女班導羞辱　怒捶玻璃大爆血險斷命

辣妹藏身新北套房...論壇寫下「60分鐘2500」！出大招攬客：給您會飛的感覺

造謠害診所休診、醫護小孩被歧視　衛生局下重手「找出散播者」

桃園女「50片賣900元」哄抬口罩網路販賣　檢查扣1萬片15萬交保

高雄婦接到電話「妳兒子被綁架了！」急忙要去匯款十萬元　警成功阻詐

台南葷食店遊歐返台就開張　素食店慘遭網友「撒紙錢出征」…找錯間了啦！

網路謠傳 「900人確診肺炎…蔡政府警告不能說」　北市警追查1網友

防疫停課不停學！　Adobe擴大授權提供師生免費使用

效法納達爾精神永不放棄　謝宇瀚OPI盃網賽16歲男單封王

《梨泰院Class》金多美變裝秀必學！小心機透膚襯衫、套裝件件實穿

林芳安包辦OPI盃網賽16歲組雙冠　連兩年進WTA未來之星

鈴木一朗退休周年　感嘆新冠肺炎讓棒球消失了

全美各州跟進「禁足令」影響1/5人口　疫情惡化川普仍稱勝利

遏止改裝車噪音　環警聯合採口袋戰術取締

摩鐵外拍泡泡浴！14歲Coser果汁入肚…醒來在地下街　攝影師丟4千元想息事

湖人兩球員確診　格林取消視訊專訪被疑染疫

那是什麼？桌邊冒出玳瑁「閃亮眼睛」逼近　媽媽秒移：不行～

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

社會熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

「姐啊！妳在現場都不幫我」　死者託夢訴苦她內疚報警

國中生剛嗆5個字…下秒頸動脈被刺破亡

三峽棄屍男前妻　2年前穿內衣國道跳車

導師衝進來叫台南高三生回家「檢」疫　

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

癡情女遭開3槍成腐屍　父怒：我一定把他幹掉

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

「三峽殺女棄屍男」前妻：他本性孝順沒脾氣

更多熱門

相關新聞

新北家庭群聚第二死　8旬爺44天病逝

新北家庭群聚第二死　8旬爺44天病逝

中央流行疫情指揮中心20日公布國內新增27例新冠肺炎病例，24例境外移入、3例本土，截至目前已135例確診，並新增1人死亡。台灣首例死亡病例為中部的白牌司機，第二例死亡為案27，一名8旬老翁，他一家九口就有5人確診，連外籍看護也被感染，自2/23依序確診，過了近一個月，最後因慢性病史併發敗血病休克過世。

新北警大掃黑逮11人、搜7槍

新北警大掃黑逮11人、搜7槍

淡水三芝九庄輪取消遶境改以車巡

淡水三芝九庄輪取消遶境改以車巡

新北市市民活動中心暫停開放2周

新北市市民活動中心暫停開放2周

半夜大雨去撿拾蟹籠被路燈電死

半夜大雨去撿拾蟹籠被路燈電死

關鍵字：

新北套房

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

旅英媽媽急著返台！但女兒無台灣護照

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

疫情狂爆「英國妹狂榨男友」治病！每天吞天然精力湯

員工堅持到日本玩　老闆霸氣資遣

男子高速自撞分隔島噴飛亡　妻夜半接獲死訊

國中兒被同學丟美工刀刺死　父PO文討公道

居家隔離還出門！澳洲女丟了年薪百萬工作

立委爆第三波高峰　祕魯百人還要玩

國中生被笑綽號　美工刀刺死同學

超正校花穿透視裝「沒穿內褲」…結果月經來了！

降溫＋強降雨訊號　氣象局：冬衣別收

雷／《梨泰院》朴敘俊異常舉動網氣瘋

白髮翁逛賣場「貨架全被掃空」！失落低頭看清單

更多

最夯影音

更多
鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼
桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

桃機一早湧2200人！入境排人龍　紐約女留學生「22小時穿防護衣」

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

謾罵委屈心裡吞…守護台灣不退讓　口罩大王陳勇志：這是一個使命感

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面