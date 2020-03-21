辣妹藏身新北套房...論壇寫下「60分鐘2500」！出大招攬客：給您會飛的感覺

▲林男因為將屋子借給花花當性交易場所，因此被法院判刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pixabay）

記者林昱萱／新北報導

一名林姓男子租了一間套房，讓女子「花花」（化名）使用，而對方將這間套房拿來當性交易的場所，媒介越南女子賣淫，並在某論壇上寫下消費方式「60分鐘2500元（完整一次完成）」、「會飛的感覺」等標語攬客。對此，新北地院審理後，依法判他5月徒刑。

林男向不知情的屋主租了一間套房後，基於幫助圖利容留性交之犯意，將套房提供給綽號「花花」的女子，而花花則將那間套房拿來當作所屬的應召集團的性交地點。同時還在論壇上刊登，「只想給您一種感覺，會飛的感覺」、「費用說明：60/2500 元（不用加價通通有）」。

應召集團詭異的行徑，引發網路員警的懷疑，在發現該篇貼文後，隨即喬裝成嫖客與集團成員聯繫，與對方約好性交易地點後，警方到場便表明身分，並循線將林男等人逮捕到案。林男被捕後，對於犯行坦承不諱。對此，新北地院審理後認為，林男的行徑已經觸犯幫助犯圖利容留性交罪，共三罪，分別應執行有期徒刑2月，合併執行有期徒刑5月，如易科罰金得以新台幣1000元折算一日。

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