桃機開賣口罩「成人3片50元」！返台旅客搶買　留學生曝：戴口罩結果被美國人罵





▲入境旅客口罩販售。（圖／攝影中心攝，下同）

記者林昱萱／桃園報導

隨著新冠肺炎持續延燒，不少在國外的台灣民眾深怕疫情加劇、機票上漲等因素，紛紛趕著回台，而21日一早的桃園機場就湧入大批返台人潮。此外，機場內部也提供返台旅客購買口罩，讓幾位返台民眾都感到相當貼心。

機場內有「入境旅客口罩販售」的牌子，上面除了有衛生福利部的標誌以外，也清楚標價了「成人口罩3片」或「兒童口罩5片」，價格為新台幣50元、美金2元，而如須購買須出示護照、登機證。對此，幾名買口罩的旅客均表示，覺得還不錯，怕回來買不到、口罩不夠。

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此外，一名女學生表示，「學校宣布停課就決定回來，雖然台灣也有疫情，可是信任台灣政府，回家感覺也比較好，老師有勸不要回台，不然怕回不去，不過她還是趕快回台，目前在學校的台灣學生還蠻多的，他們會陸續回來，票價一直在漲，為了等爸爸提供會員號碼，晚五六小時訂票，就漲了五十美金。」

此外，一名民眾也提到，「今天碰到搭飛機的，都穿防護衣，在西雅圖機場碰到的都是學生，在美國不太戴口罩，戴口罩結果被美國人罵，說有生病才戴，沒事戴口罩是製造恐慌。」此外，另名女留學生也提到，「多倫多媒體報導不要戴口罩，說這樣會製造恐慌，當地也沒什麼人戴口罩，所以自己也不敢戴。」

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