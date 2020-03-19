老婆進家門「帶了鮭魚壽司給你吃」超有愛！人夫開盒蓋…揭殘忍特殊AA制

▲人妻帶鮭魚壽司回家給老公吃。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

有這種老婆真的讓人哭笑不得！一位人夫在臉書《爆廢公社》貼文，「親愛的老婆一進家門，就興沖沖的說帶了鮭魚壽司要給我吃。」本來以為是炫耀宵夜兼放閃，一拿到老婆口中的「鮭魚壽司」，原PO才知道自己成為被利用的對象。看到這個神反轉後，其他人都笑噴，「游走了～」、「特殊AA制之一 。」

人夫在18日晚上9點多發文，文中有2張照片，只見人妻買的是「鮭魚雙享」外帶餐盒，一盒8個80元。數一數餐盒，居然還剩下7個握壽司，看來原PO老婆相當有愛，只吃了1個，其他都留給老公。

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▲原PO老婆也太有愛了吧！ 一盒8個留7個給老公。（圖／翻攝自爆廢公社）

但再仔細看，就會發現好像哪裡不對勁，因為打開塑膠盒蓋後，剩下的根本就是一球球的白飯，讓原PO傻眼「……我說……那個鮭魚呢？」

▲欸等等！原來不是留7個壽司，是留7坨白飯啊 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

原來老婆買了鮭魚壽司，但一個人就把鮭魚生魚片給吃了，留下一球球白飯，這樣的「特殊AA制」讓原PO忍不住用hashtag表達自己的心聲，「#還沒游上岸的鮭魚」、「#為了吃生魚片買壽司」、「#你是小朋友嗎」。

看到貼文後，其他人也紛紛笑翻，「檸檬紅茶有檸檬嗎？沒有嘛！那鮭魚壽司沒有鮭魚好像也挺合理的」、「太陽餅也沒有太陽的道理」、「跟我家太座一樣……」、「特殊AA制之一，老婆鮭魚，你壽司」、「你這老公好好，要是我這樣，我先生就會生氣」、「可以買鮭魚卵和海苔補上」、「（鮭魚）洄游走了」、「很像我會做的事。」

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