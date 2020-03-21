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影／網紅「大唐不倒翁」小姐姐戴口罩復工　遊客嘆：少了仙氣

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記者魏有德／綜合報導

隨著大陸新冠肺炎疫情趨緩，西安5A級景區大唐不夜城裡的「大唐不倒翁」網紅表演者馮佳晨昨（20日）首度復工，吸引不少遊客爭睹。陸媒報導，「大唐不倒翁」疫情後的首次演出，遊客需憑健康碼進入，並排隊間隔1公尺。對此，遊客表示，摘了口罩看更好，「就是看不到他們的模樣。」

▲復工後首度表演，表演者戴上口罩防疫。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲復工後首度表演，表演者戴上口罩防疫。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，觀賞表演的民眾提到，疫情前的氛圍較好，真的跟仙女一樣，能看到她的模樣，「挺好看的。」也有人表示，「人家（遊客）就是看那個仙氣，現在戴著口罩，只能看他手舞足蹈，但是看不清模樣了。」

「大唐不倒翁」復工後的首次表演，仍吸引不少民眾前往觀看，但與往常相比，現場人流量減少許多。此前，「大唐不倒翁」表演推出時，在影音平台「抖音」上曾創下15億次的點擊率及產生1.8萬支不同影片，連帶捧紅24歲的表演者馮佳晨。

▲24歲的馮佳晨擔任「大唐不倒翁」的表演者，受到不少粉絲追捧。（圖／翻攝大陸網站）

▲24歲的馮佳晨擔任「大唐不倒翁」的表演者，受到不少粉絲追捧。（圖／翻攝大陸網站）

據悉，馮佳晨是舞蹈演員，也有參與舞台劇的演出，當她進行表演時，還會與現場民眾「牽手」互動，因此，有不少人從外地慕名而來，只為了和「神仙姐姐」牽一次手。對於這項高難度的表演，馮佳晨曾表示，想要在上面呈現出唯美的畫面，十分考驗核心力量，稍有松懈便會受傷或直接摔倒在地。

▲馮佳晨的表演會與觀眾牽手互動。（圖／翻攝大陸網站）

▲馮佳晨的表演會與觀眾牽手互動。（圖／翻攝大陸網站）

馮佳晨提到，在全發力的情況下，還要把微笑時刻掛在臉上，再加上得表現出嫵媚的細微表情，「有的人練了幾天就放棄了，因為真的太難太難了！」

▲大唐不倒翁表演難度大，還得維持仙女般的笑容。（圖／翻攝大陸網站）

▲大唐不倒翁表演難度大，還得維持仙女般的笑容。（圖／翻攝大陸網站）

對於舞台劇和現場演出的差別，馮佳晨表示，「做舞台劇演員的時候，有舞台、燈光的加持，只要做好自己的表演就行，但做行為藝術表演時，觀眾就在身邊，眼神也一直在你身上，得時刻控制自己的眼神和笑容，不斷跟他們互動。」

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