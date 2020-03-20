國人瘋囤貨！營業前擠爆好市多　衛生紙+泡麵狂塞推車…排隊大媽哀號：夭壽喔

▲中和好市多搶購潮湧現。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文、陳韻如／新北報導

台灣新冠肺炎確診人數突破百例，民眾預期心理影響，賣場紛紛出現囤貨搶購潮，而美式賣場好市多中和店20日不到中午時分，就擠滿人潮，賣場內幾乎寸步難行，排隊結帳的人龍也完全看不見尾巴，更誇張的是，門外還有一群排隊等著進賣場的民眾，讓不少網友見狀直喊，「夭壽哦！」

新冠肺炎台灣確診人數在18日正式突破百例，而目前最新統計，確診人數為108例。此消息一出，不少民眾陷入恐慌，北中南賣場出現搶購潮，店員們瘋狂補貨，但仍抵不過民眾搶購速度，也讓店員忍不住哀嚎，「太誇張，這幾天沒有閒過。」

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▲▼民眾衛生紙、乾糧塞滿推車，結帳人員忙到崩潰。（圖／記者陳雕文攝）

《ETtoday新聞雲》記者20日直擊美式賣場好市多中和店，才剛開門沒多久，就擠滿了搶購民眾，人甚至多到進不了賣場。仔細一看，民眾搶購的不外乎式衛生紙、泡麵、乾糧等民生必需用品，且結帳人龍幾乎從櫃檯排到肉品區，不少民眾排到崩潰，直喊，「夭壽哦！怎麼這麼多人」

▲民眾預期心理，紛紛湧進賣場搶購，不少民眾看到人潮崩潰直呼，「夭壽喔」。（圖／記者陳雕文攝）

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