高雄婦接到電話「妳兒子被綁架了！」急忙要去匯款十萬元　警成功阻詐

▲一名王姓婦人接獲歹徒電話，誆稱其子被綁票要求匯款10萬元到指定帳戶，慌張的離開家，準備去銀行匯款，員警到場關心聯繫上王婦兒子，才破解詐騙集團的伎倆。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

高雄湖內區一名57歲王姓婦人日前接獲歹徒電話，誆稱其子被綁票要求匯款新台幣10萬元到指定帳戶，慌張的離開家，準備要去銀行匯款，鄰居直覺有異，尾隨並通報警方，員警到場關心，主動聯繫校方與王婦兒子取得聯繫，才破解詐騙集團的手法，為王婦保住血汗錢。

湖內警分局湖街派出所警員日前擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案，稱她回家時看到鄰居王姓婦人神色慌張的離開家門，且口中不斷喃喃著要去銀行匯款，鄰居直覺可能碰上了詐騙，便通報警方，經員警到場查處及主動聯繫校方，才順利破解詐騙集團的伎倆，讓王婦免於被詐騙。

警方表示，王婦接獲歹徒電話，說她兒子被綁票，如不聽從指示匯款新台幣10萬元到指定帳戶，就要毆打她兒子，也要王婦不准報警，否則會殺了她兒子。員警當下就覺得可能是一起詐騙，立即查證並協助聯繫校方，終於讓王婦與兒子聯繫上，王婦聽到兒子的聲音後，才恍然大悟，事後不斷感謝警方讓她保住辛苦血汗錢，員警也分析詐騙手法與相關案例讓王婦參考，並告知如再遇到相似情況要撥打專線先行詢問。

湖內警分局表示，民眾若接到不明來電，以家人遭綁架需要藉由匯款來贖人時，千萬別上當，冷靜詳加查證，以免被詐騙，並撥打165或110與警方聯繫，切勿依其指示匯款。

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