快訊／外交部：21日凌晨起全球各國旅遊警示燈號調升「紅色」





▲外交部發言人歐江安。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔣婕妤／台北報導

新型冠狀疫情持續擴大，外交部20日宣布，自21日凌晨起調升全球各國及地區的旅遊警示燈號為「紅色」。

中央流行疫情指揮中心20日表示，「新型冠狀病毒肺炎」（武漢肺炎）疫情已達全球大流行，包括拉丁美洲、非洲及大洋洲等病例數近期也快速增加，全球疫情有持續擴大趨勢。基於國人到國外各地均有感染風險，指揮中心已宣布自3月21日凌晨起提升全球國際旅遊疫情建議等級至「第三級」（警告：Warning），國人應避免所有非必要的出國旅遊。自國外入境者，須進行14天居家檢疫。

外交部發言人歐江安表示，配合「中央流行疫情指揮中心」，相應將全球所有國家及地區的旅遊警示燈號調整為「紅色」，建議國人避免前往。以上調整將自台北時間3月21日凌晨起生效。外交部後續將根據最新疫情發展及指揮中心指示，滾動調整對世界各地的旅遊警示。

外交部提醒國人，於防疫期間應避免非必要的出國旅行，海外國人如遇緊急狀況，請聯繫最近的代表處或辦事處尋求協助。

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