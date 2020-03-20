盧秀燕槓中央　政院：中市自治條例違反中央法規是事實





▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中火燃煤爭議未歇，台中市長盧秀燕20日再度槓上行政院，政院發言人Kolas Yotaka 回應強調，台中市自治條例違反中央法規是事實，盧秀燕的批評是去頭去尾去脈絡的描述。

盧秀燕20日批評，自己沒辦法答應中央退讓，不落實生沒管制自治條例並增加機組，中央竟然直接把自治條例給廢了，認為中央做法比較激進，「好像娶不到你，就把你殺了」。

對此，Kolas 回應，這是去頭去尾去脈絡的描述，不是事實的全貌。該自治條例部分條文違法中央法規授權是事實，行政院依法宣布部分條文無效既合法合憲，並且已向台中市政府說明非常多次，昨天院會中、院會後記者會又連續再向台中市府與大眾說明，不再重複回應。

行政院政委羅秉成19日在院會後記者會時重申，地方法規本就不該牴觸中央法規，當初發現牴觸狀況，希望中央地方協調，請台中市府研議處理，不過市府沒有處理，去年底市府還直接對中火提出罰鍰，這樣的情形是違法的。

羅秉成強調，為了讓法律得到全國一致性的遵守，政院當初不得不依法撤銷市府對中火的處分，而這是個案，通案還是要解決，政院再請市府表示意見，盼望他們自己修正，但他們沒有提出，政院評估後認為，全國法律必須要有一致性處理，「不是要護航或政治操作」。