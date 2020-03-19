江啟臣替盧秀燕發聲　立院質詢台上轟政院「選擇性辦案」

▲江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前宣告「台中市生煤管制自治條例」部分條文無效，再掀中央地方戰火，由藍委陳玉珍擔任召委的立法院內政委員會19日臨時變更議程，改探討憲法與地方制度法下的地方自治權保障。立委江啟臣表示，過去林佳龍時代行政院不處理，如今換新政府上來就處理，質疑中央是選擇性辦案。

江啟臣表示，台中市政府在105年1月26日府制定生煤管制條例，雖然當時中央有不同意見，但卻未宣告無效，但今天資料卻說函報備查時就認為有牴觸，「到底行政院態度是什麼？無效還是怎麼樣？」

行政院副秘書長何佩珊回應指出，林佳龍是在當時張善政院長時代沒有做決定，其實報函備查是有生效力的，而政院3月13日函文的態度是，「這個案全案准予備查，只是裡面的部分條文宣告它無效」。江啟臣追問，為何現在才宣告無效？何佩珊說，因為有牽涉到2018年空污法修正，而過程中也花很多時間來回溝通非常多次。

江啟臣不滿表示，「我看是等到台中市政府真正開罰了，你們才覺得事態不對，才覺得應該要讓他無效，這是選擇性辦案、選擇性依法行政。你們說張善政沒有回應，但即便那時候是過渡政府，他們也發了一個通知，這件事情也沒有說完全不牴觸，但沒有處理，如今換了新的政府上來，難免讓人覺得你就是選擇性依法行政」。

江啟臣說，政院的回答、報告都強調地方自治法違反中央就無效，怎麼不反過來講，憲法保障的地方自治精神是什麼？通篇不講地方自治的精神。江指出，大法官釋字第498號，地方自治為憲法所保障之制度，地方享有自主獨立地位，國家機關應給予尊重。

另外，大法官解釋第738號解釋，地方在不牴觸中央法規範圍內，以自治條例因地制宜之規範，均為憲法有關中央地方劃分權限之規範所許，這是憲法保障的。內政部的函文也提到，當地方認為需要從嚴，即便跟中央內容不一致，但實際上有因地制宜的考量必要性。

江啟臣說，「今天撤銷自治條例，牴觸空汙法，這感覺好像地方要破壞空污，但實際上地方自治條例的法規內容是比中央還嚴，結果你們認為要撤銷」。

接著江啟臣還追問，環保跟經濟哪個優先？何佩珊回應「要兼顧」，但江引據「環境基本法」第3條規定，若經濟科技社會發展有對環境有嚴重不良影響，應以環境保護優先，第7條更明載，中央應協助地方政府落實地方自治、執行環境保護事務。

江啟臣指出，林佳龍時代都沒有罰，現在盧秀燕時代罰，「整個法律邏輯，還有政策上對人民保護的優先性，完全看不出政院的立場」，若只是因為今天是針對盧秀燕當市長，站在政治角度選擇性辦案，甚至還有昨是今非的問題，這樣無法取信於民。

對此，何佩珊回應，昨是今非的問題，為什麼在空污法修法後不立即開罰？政院曾經跟台中市政府來回溝通非常多次，林市長時代就開始，可是差別在於林市長是可以協調溝通的。此言一出引來江啟臣反問，「所以盧秀燕不能協調溝通？」何解釋，「不不不，應該這麼說，盧市長當然可能標準更嚴苛，所以她採取比較激進的方式，且盧市長的處罰有違法的問題，以及甚至牴觸本身自治條例的問題」。