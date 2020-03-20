雲林文生中學116位青年學子飢餓體驗　搶救脆弱兒童

▲四湖鄉文生中學116位學生響應台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動，因應疫情此次飢餓體驗不聚集，但運用每節下課時間進行廣播分享並且結合海報宣廣，讓飢餓同學更有感。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣四湖鄉文生中學第五年響應台灣世界展望會第31屆「飢餓三十人道救援行動」，20日共有116位青年學子透過12小時不進食固體食物的方式,體驗身處糧食短缺地區兒童的生活景況,並且捐出一日餐費共11600元投入世界展望會於糧食缺乏地區、救援最脆弱兒童。

因新冠肺炎疫情,校内加強防疫、避免群聚感染風險，文生中學師生的飢餓體驗發揮創意,運用校内廣播系統在每節下課時間分享世界兒童的需要與飢餓三十的意義，運用海報宣廣的方式，讓飢餓體驗的同學不須聚集，但同樣接收感動。

「我願意從上午7點到晚上7點不進食固體食物，以人飢己飢、人溺已溺的精神救援脆弱兒童!」文生中學116位學子一同宣誓，代表以行動響應「飢餓12」，救援世界上身處糧食短缺地區兒童的決心。

響應校内飢餓體驗的學生吳真嘉表示，看見飢餓地區兒童的影片覺得很震撼，自己透過體驗來幫助這些孩子，今年的營會跟以往不同，雖然沒有聚在一起，但透過每次廣播都讓我更加認同飢餓的初衷就是為了改變這些小朋友的生命。

另一位高三生楊詠真說，今年是我在學校最後一年的體驗,但想到之後上大學後可能不太有機會跟朋友們一起完成一件事，所以雖然已經是高三身分但我還是希望能完成這次的飢餓體驗。

文生中學校長呂松林指出，今年是第4度與台灣世界展望會合作辦理飢餓體驗，因為疫情影響，校内飢餓體驗成為一項挑戰，也讓我們思考如何在體驗飢餓的同時，將群聚風險降到最低，生命不能等待，在我們行動的當下，改變從此刻開始。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，全球有7080萬人因為戰亂而流離失所，其中一半是兒童及青少年；超過8.2億人缺少足夠糧食，面臨飢餓和營養不良；超過5億兒童生活在洪災好發區，近1.6億兒童生活在乾旱嚴重的地區，極端氣候正在威脅他們的生存環境。誠摯地邀請各界加入第31屆飢餓三十人道救援行動,透過飢餓體驗感同身受最脆弱兒童的困境,並付出關懷行動。

▲四湖鄉文生中學116位學生透過飢餓體驗12小時捐出一日餐費響應台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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