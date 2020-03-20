　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林文生中學116位青年學子飢餓體驗　搶救脆弱兒童

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲四湖鄉文生中學116位學生響應台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動，因應疫情此次飢餓體驗不聚集，但運用每節下課時間進行廣播分享並且結合海報宣廣，讓飢餓同學更有感。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲四湖鄉文生中學116位學生響應台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動，因應疫情此次飢餓體驗不聚集，但運用每節下課時間進行廣播分享並且結合海報宣廣，讓飢餓同學更有感。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣四湖鄉文生中學第五年響應台灣世界展望會第31屆「飢餓三十人道救援行動」，20日共有116位青年學子透過12小時不進食固體食物的方式,體驗身處糧食短缺地區兒童的生活景況,並且捐出一日餐費共11600元投入世界展望會於糧食缺乏地區、救援最脆弱兒童。

因新冠肺炎疫情,校内加強防疫、避免群聚感染風險，文生中學師生的飢餓體驗發揮創意,運用校内廣播系統在每節下課時間分享世界兒童的需要與飢餓三十的意義，運用海報宣廣的方式，讓飢餓體驗的同學不須聚集，但同樣接收感動。

「我願意從上午7點到晚上7點不進食固體食物，以人飢己飢、人溺已溺的精神救援脆弱兒童!」文生中學116位學子一同宣誓，代表以行動響應「飢餓12」，救援世界上身處糧食短缺地區兒童的決心。

響應校内飢餓體驗的學生吳真嘉表示，看見飢餓地區兒童的影片覺得很震撼，自己透過體驗來幫助這些孩子，今年的營會跟以往不同，雖然沒有聚在一起，但透過每次廣播都讓我更加認同飢餓的初衷就是為了改變這些小朋友的生命。

另一位高三生楊詠真說，今年是我在學校最後一年的體驗,但想到之後上大學後可能不太有機會跟朋友們一起完成一件事，所以雖然已經是高三身分但我還是希望能完成這次的飢餓體驗。

文生中學校長呂松林指出，今年是第4度與台灣世界展望會合作辦理飢餓體驗，因為疫情影響，校内飢餓體驗成為一項挑戰，也讓我們思考如何在體驗飢餓的同時，將群聚風險降到最低，生命不能等待，在我們行動的當下，改變從此刻開始。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評表示，全球有7080萬人因為戰亂而流離失所，其中一半是兒童及青少年；超過8.2億人缺少足夠糧食，面臨飢餓和營養不良；超過5億兒童生活在洪災好發區，近1.6億兒童生活在乾旱嚴重的地區，極端氣候正在威脅他們的生存環境。誠摯地邀請各界加入第31屆飢餓三十人道救援行動,透過飢餓體驗感同身受最脆弱兒童的困境,並付出關懷行動。

▲四湖鄉文生中學116位學生響應台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動，因應疫情此次飢餓體驗不聚集，但運用每節下課時間進行廣播分享並且結合海報宣廣，讓飢餓同學更有感。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲四湖鄉文生中學116位學生透過飢餓體驗12小時捐出一日餐費響應台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►生火了！連我媽都用到發光


【其他新聞】

►確診108例爆搶購潮！賣場貨架40分鐘清空一輪　她傻眼：中元節再拿來拜拜

►斗六林頭公墓改建公園　清出14門骨骸安奉八德公墓

►謹慎防堵防疫破口　雲林縣即日起納骨塔不開放進入祭祀

►雲林縣議員林岳璋及李建昇有愛心　捐贈消防局200件隔離衣

►雲林私人游泳池紛爭　民代股東指控董事長不開股東會還打人

ET快訊
名單公布！　這些藥局「每天加賣300片口罩」
全台14縣市淪陷！雙北飆55例「衝破半」　本島東部成淨土
養父剛過世繼承上億財產！他懷疑麻吉女友劈腿　押三峽山區開3槍
ET民調／萬人歸國掀恐慌　72％民眾擔心染新冠肺炎
快訊／土城雙屍命案！鄰居聞惡臭　警破門驚見夫妻陳屍房內
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

臺大雲林分院改制16週年慶祝　配合防疫以視訊同歡

宜蘭郵局挺鳳農　展售試吃會吸引民眾共襄盛舉

讓燈光與玻璃瓶結合　礁溪鄉廢玻璃瓶化腐朽為神奇成藝術品

台灣全面提高邊境管制　陳怡珍籲市府加速提升防疫旅館數量

雲林文生中學116位青年學子飢餓體驗　搶救脆弱兒童

雲林縣議員林岳璋及李建昇有愛心　捐贈消防局200件隔離衣

配合口罩販售　雲林縣長張麗善感謝關懷社區藥局藥師

防疫！清明4天連假　屏東市「歸園」暫不開櫃也不入塔

移民署生活法律講堂　新住民權益有保障

改善周邊交通環境　台南河樂廣場增闢路外機車停車場

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

臺大雲林分院改制16週年慶祝　配合防疫以視訊同歡

宜蘭郵局挺鳳農　展售試吃會吸引民眾共襄盛舉

讓燈光與玻璃瓶結合　礁溪鄉廢玻璃瓶化腐朽為神奇成藝術品

台灣全面提高邊境管制　陳怡珍籲市府加速提升防疫旅館數量

雲林文生中學116位青年學子飢餓體驗　搶救脆弱兒童

雲林縣議員林岳璋及李建昇有愛心　捐贈消防局200件隔離衣

配合口罩販售　雲林縣長張麗善感謝關懷社區藥局藥師

防疫！清明4天連假　屏東市「歸園」暫不開櫃也不入塔

移民署生活法律講堂　新住民權益有保障

改善周邊交通環境　台南河樂廣場增闢路外機車停車場

旅台國人返台潮兩近2萬5千人！徐國勇：這兩天是高峰

100%還原！《蠟筆小新》配音員現身　4分鐘狂換7角色

探索無限可能的未來　《戀與製作人》男神羈絆限定推出

比安柏赫德還狂！《血衛》性感女「讓馬斯克娶2次」　網封：真人版小辣椒

湖人14球員完成檢疫　柯瑞是全NBA最早受檢！有球隊找籃網「諮詢」

彼此成為摯友！森林系仙貓抱頭撒嬌　和小主人貼臉酣睡萌炸

疫情引爆全球股災　美5大科技股市值1個月驟減1.3兆美元

哥德廚具總經理甩產業窠臼　帶品牌躍國際

李榮浩「胸前大隻虎」洗15天都破皮還沒掉！　楊丞琳正面迎見笑翻了

瑪莎拉蒂最新超跑MC20跑不贏肺炎蔓延速度　發表會延至9月舉辦

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

地方熱門新聞

男大生飛日本留學　機場抱媽媽哭了

雲林縣即日起納骨塔不開放進入祭祀

協易機械　參與口罩國家隊很榮幸

憂心疫情擴大　賣場民生物資銷售提升

黑狗日夜吠叫　男子持棍棒將狗拖出痛毆

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

基隆女「歐洲返台」趴趴走！居民全嚇傻

彰化區排亂倒垃圾　2周抓6件祭重罰　

斗六林頭公墓改建　清出14門骨骸安奉

網傳台東某早餐店媳婦遊歐回台

清明4天連假　屏東市歸園暫不入塔

提早3個月　枋寮「紅龍」芒果上市囉！

千萬遊艇拍賣執行署派專人帶看

綠屋頂補助開跑了

更多熱門

相關新聞

蚵殼女孩吳宛蓉　獲2020家扶全國自強兒童

蚵殼女孩吳宛蓉　獲2020家扶全國自強兒童

雲林家扶中心「蚵殼女孩」吳宛蓉獲2020家扶全國自強兒童，11歲的吳宛蓉來自沿海四湖鄉，隔代教養家庭中爺爺奶奶以串蚵殼維生，代表學校108年秋季縣長盃國術比賽獲得優異佳績，雲林家扶委員、雲林縣議員黃凱17日於表揚會場稱讚吳宛蓉文武雙全。

張嘉郡籲「青年接棒」繁榮雲林

張嘉郡籲「青年接棒」繁榮雲林

癌父出院奔田裡工作！傷口破裂「鋼架已外露」

癌父出院奔田裡工作！傷口破裂「鋼架已外露」

舉重小將超越自我　逆轉弱勢命運

舉重小將超越自我　逆轉弱勢命運

角力小鬥士制霸清寒獲總統教育獎

角力小鬥士制霸清寒獲總統教育獎

關鍵字：

四湖鄉文生中學台灣世界展望會飢餓三十人道救援行動

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

南部大學生確診！剛從法國返台

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

22歲女紐約回台　22小時全穿防護衣

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

5女揪團健身　4天後2人收病危通知

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

蘋果宣布限購令！　iPhone、iPad Pro每款限購2支

購物天后被控「外遇李宗瑞」崩潰哭！前夫拿出床上證據片

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面