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癌父心繫家計...出院「扛鋤頭奔田裡」！傷口破裂「鋼架已外露」　全家陷困境

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▲雲林四湖鄉呂爸爸努力種植西瓜，每天都到田裡工作，為了要照顧一家人的生計。（圖／「光線」授權提供）

▲呂爸爸努力種植西瓜，每天都到田裡工作，為了要照顧一家人的生計。（圖／光線授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

本站去年報導《「我沒時間倒下！」單親爸跛腳罹癌遭妻棄…爆汗種西瓜　辛苦養育2女兒》指出，家住雲林縣四湖鄉的呂爸爸，獨自靠種植西瓜扛起一家生計，不料卻被診斷罹患口腔癌，必須立即接受治療。報導一出，許多人立刻送暖協助，讓他的西瓜銷售一空；然而今年他又因為傷口裂開，必須再度回到醫院，卻不禁擔心會錯過蘿蔔的採收期，全家又陷入困頓之中。

臉書粉絲團「光線」指出，呂爸爸年輕時被酒駕駕駛撞成重傷，導致他從此行動不便，再加上妻子又在復健期時拋下他和2年幼女兒離家，讓他不得不開始種植西瓜，以維持家計。

請繼續往下閱讀...

怎料經濟正慢慢好轉時，呂爸爸卻被診斷出罹患口腔癌第三期，必須立刻治療，但是他卻心繫西瓜田，不管天氣多惡劣，都堅持要下田耕作，「只要我還有一口氣站在這，我就要賺很多錢，我還不能倒下去！」

▲雲林四湖鄉呂爸爸努力種植西瓜，每天都到田裡工作，為了要照顧一家人的生計。（圖／「光線」授權提供）

▲一家生計全倚賴在呂爸爸身上。（圖／光線授權提供）

「光線」指出，當時報導一出，許多善心民眾都前來向呂爸爸訂購西瓜，才讓他放心地去接受治療。開刀的時候，呂爸爸原本預計要用自己的腿骨去修補下巴的壞死組織，但醫生認為腿骨很珍貴，最後採用人工鋼架補上。

呂爸爸出院之後，不僅說話變得不清楚，連食物都只能用流質的形式攝取，但他仍擔心年邁雙親和2名女兒沒人照顧，顧不得傷口還沒癒合，手拿鋤頭就往田裡衝，一心只想為這個家付出。

▲▼ 雲林呂爸爸傷口破裂，家裡生計又再次受到挑戰 。（圖／光線授權提供）

▲▼ 呂爸爸傷口破裂，卻擔心田裡的蘿蔔，全家又再次陷入困境 。（圖／光線授權提供）

▲▼ 雲林呂爸爸傷口破裂，家裡生計又再次受到挑戰 。（圖／光線授權提供）

呂爸爸一路拚命，然而就在幾個月後，原先的傷口卻越破越大，人工鋼架甚至外露，需要趕緊開刀治療。兩難的是，現在正值白蘿蔔的採收期，呂爸爸一邊面臨家人溫飽，一邊面對生命關卡，再度陷入窘境。

光線指出，呂爸爸用生命維持家裡生計、守護家人的決心相當令人敬佩，希望能藉由粉專的影片，請大家多幫忙分享，幫助他們一家度過這次的難關。

呂爸爸白蘿蔔訂購資訊：

電話：0917788997（呂爸爸因說話不清楚，由朋友代接）
LINE：a0917788997
地址：雲林縣飛四湖鄉飛沙村大同路47巷2號

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