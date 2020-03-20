　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

病房擠爆「年老病患只能排在走廊上」　護士爆料義大利醫院真實慘況

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

病房被擠爆「年老病患只能排在走廊上」　護士爆料義大利醫院慘況。（圖／翻攝自Twitter／Rommy Muñoz）

▲醫院走廊上也放滿了病床。（圖／翻攝自Twitter／Rommy Muñoz

記者李振慧／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，義大利單日死亡人數爆增至427死，已超越中國所提供數據，其中疫情最嚴重的貝加莫市(Bergamo)，當地一名護士近來曝光醫院慘況，由於病房已被塞爆，醫護人員不得不善用空間，走廊上都可看到被排滿了確診病患。

從影片中可看到，醫院走廊上也排滿了病床，上面躺著許多虛弱的年老患者，病房內更是早已被擠爆，許多重症患者連結著呼吸器，正在與死神搏鬥，令人震撼的影片是由在聖馬可辛格尼亞醫院(San Marco Zingonia Hospital)重症病房工作的護理師所拍攝，畫面18日曝光後，立即在網路上吸引上萬人次觀看。

根據官方最新資料，義大利確診人數達41,035人，死亡人數累計3,405人，位於倫巴第大區的貝加莫市，確診人數便多達3400人，以及260多例死亡，使得當局警告，目前該地區的醫護人員已經逼近極限，情況若是再繼續惡化下去，重症病房將在幾天內無法負荷。

當地媒體報導，貝加莫市是義大利疫情最嚴重的地區之一，當局目前正在緊急增建臨時醫院，由於已經有2名醫護人員染病死亡，義大利醫生聯盟總書記奧諾特里(Pina Onotri)也向政府投書，要求對所有醫護人員進行病毒檢測，避免醫療體系加速崩壞。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
蘋果發布「iPhone限購令」　受限型號曝光
直擊北部高中封校內部現場！6人防護衣包緊緊全面消毒
彰化警官爽遊土耳其回來了！　被網罵翻回應了
南部又一大學生新冠肺炎確診！從法國返台後足跡曝光
購物天后被控外遇李宗瑞　前夫「拿床上證據片」：白色內衣一樣的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

自私女確診新冠肺炎還想玩！　帶病毒「爽躺小島沙灘」繼續度假

義大利單日368人亡「死亡率7%比武漢還高」　遺體來不及火化塞爆教堂！

疫情關閉工廠「空氣品質反而變好」　美專家：可能救7.7萬條人命

以為中2千多萬頭獎！他狂刷卡花光積蓄　結果「看錯數字」結局超悲劇

水族館疫期關閉　「企鵝情侶」搖頭晃腦可愛閒晃...網大讚：是約會嗎？

超心痛！媽媽買的18包衛生紙　全被小孩丟到浴缸「爛成米白色紙漿」

澳航停飛國際線裁員2萬人　鼓勵失業員工「可以改去超市上班」

布魯塞爾如空城！超市限制進出…照樣搶購一空　口罩缺貨民眾戴手套採買

不斷更新／加州祭「禁足令」！州長要求4000萬居民待家中　禁止室外集會

阿根廷鎖國「全民居家隔離」！只能外出購買必需品　違者刑法處罰

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

有夠快...韓國人返台居家檢疫14天 手機斷訊5分鐘「警鳴笛奔家門口」

女主唱「蘿莉造型x菸酒嗓」超反差　一開口嚇到Ella：太驚艷了吧！

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

吳宗憲「憂鬱症不知足」挨轟盼不要曲解　吳姍儒：他身經百戰，沒什麼需要心疼的！

怕貓跑走！媽顧著問候牠秒關門　女兒還在門外...網笑：被除戶了

澳航停飛國際線裁員2萬人　鼓勵失業員工「可以改去超市上班」

布魯塞爾如空城！超市限制進出…照樣搶購一空　口罩缺貨民眾戴手套採買

不斷更新／加州祭「禁足令」！州長要求4000萬居民待家中　禁止室外集會

阿根廷鎖國「全民居家隔離」！只能外出購買必需品　違者刑法處罰

對抗肺炎超有自信！強生：英國12週內能扭轉情勢

不斷更新／沙烏地阿拉伯國內交通全面暫停14天　巴拿馬23日起停飛國際航班

所有入境泰國旅客須出示「健康證明」　22日起生效

病房擠爆「年老病患只能排在走廊上」　護士爆料義大利醫院真實慘況

川普「取消G7高峰會」改成視訊會議　白宮：以利各國資源投入防疫

快訊／全球死亡破萬！新冠肺炎疫情蔓延160國　確診數達24萬

鋼鐵部長累了...陳時中立院備詢「摀臉閉目」　下午再趕記者會

等了6個月！Android 11終於為Pixel 4添「睜眼才可解鎖」機制

女大生高捷紅線世運站突落軌　列車急煞不及輾過...夾輪下當場死亡

2020台北國際成人展夢幻卡司掰了！因疫情停辦　主辦損失3000萬

澳航停飛國際線裁員2萬人　鼓勵失業員工「可以改去超市上班」

今天是「超級整除日」！本世紀只有9天　錯過再等5年

藝人放無薪假！《戲說》女星感恩演「蛙精」　使壞被打罵潑水伺候

布魯塞爾如空城！超市限制進出…照樣搶購一空　口罩缺貨民眾戴手套採買

國際原油期貨今天續漲！西德州上漲4.25%　布蘭特上漲2.14%

洞爺水辺の里財田露營場　溫泉街車程10分鐘　美食、煙火不漏接

國際熱門新聞

即／加州發布禁足令　4000萬人受影響

即／摩納哥親王　確診新冠肺炎

更／沙烏地國內航線火車巴士暫停14天

研究：新冠病毒可在空中飄浮3小時

大陸首次本土0新增！　譚德塞：了不起的成就

演講稿寫冠狀病毒　川普堅持「正名」中國

專家建議隔離者自慰：提升免疫力

更／加州祭禁足令　G7取消→視訊會議

降至台幣8元　美國汽油比水便宜

印度4性侵犯伏法　屍吊10分鐘才取下

中國贈送抗疫物資　馬來西亞外長：簡直太神奇了

中國首傳本土0確診！川普：真假誰知道

義大利「棺材堆滿太平間」軍車運送屍體

女確診還想玩　帶病毒爽躺沙灘

更多熱門

相關新聞

凌晨4點待命檢疫！桃機一線勇醫「臉上留光榮戰績」

凌晨4點待命檢疫！桃機一線勇醫「臉上留光榮戰績」

台大名醫施景中20日在臉書上PO出一張照片，照片中的男子頭髮全濕，臉上還有好幾條線狀壓痕，看起來有些疲憊，他透露該男是自己的前同事，今天正在桃園機場支援旅客檢疫，在戴了好幾個小時的N95口罩後，臉上才留下了累累戰績，讓他不捨地說：「歲月靜好，不過是有人替你負重前行。」

不該為「黃安們」一竿子打死台商們？蘇貞昌、陳時中掛保證：健保沒要修理台商

不該為「黃安們」一竿子打死台商們？蘇貞昌、陳時中掛保證：健保沒要修理台商

留學生買不到口罩？蘇貞昌：有在計畫解禁「口罩寄親人」

留學生買不到口罩？蘇貞昌：有在計畫解禁「口罩寄親人」

即／全球死亡破萬！疫情蔓延160國

即／全球死亡破萬！疫情蔓延160國

晶華搶國旅商機推「鐵＋酒」　攜手高鐵祭七折購票優惠搶市

晶華搶國旅商機推「鐵＋酒」　攜手高鐵祭七折購票優惠搶市

關鍵字：

武漢肺炎新冠肺炎COVlD-19San Marco Zingonia HospitalBergamo義大利醫院

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

兒罵「你知道我們家已經沒錢了？」張國煒尬回了

江蕙「全聯掃貨20包」　回家發現GG了！

回台17天不舒服！北部某國中預防停課一天

載孕妻車禍1屍2命　癌夫悲慟也走了

《臉讚時代》李治勛「急性敗血症」驟逝

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

即／松山區富民公園「1女子掛在樹上」亡

「兒從陸回來」本尊在旁　婦：我親戚啦

5女揪團健身　4天後2人收病危通知

友確診一晚溺水兩次　網紅曝慘況

周揚青反擊！PO照「給羅志祥難看」

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

洗澡洗太久積水流出！桃園女被前女友「活活打死」

即／加州發布禁足令　4000萬人受影響

外國人禁入台…網紅夫妻「才剛完婚就要分開」

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

芬蘭把拔親做胡椒水「科學實驗」　神奇畫面女兒驚：洗手真的好重要

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

批陳時中「316才把歐洲列為第三級」　黃智賢：要不要臉？罵里長轉移焦點

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

佐藤健「麵包之吻」上白石萌音　「玩疊疊樂犯規」直接親上去！

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

確診百例後...上班日好市多搶購潮　桃機萬人逃難返國...防疫車隊排爆

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面