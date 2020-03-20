病房擠爆「年老病患只能排在走廊上」　護士爆料義大利醫院真實慘況

▲醫院走廊上也放滿了病床。（圖／翻攝自Twitter／Rommy Muñoz）

記者李振慧／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，義大利單日死亡人數爆增至427死，已超越中國所提供數據，其中疫情最嚴重的貝加莫市(Bergamo)，當地一名護士近來曝光醫院慘況，由於病房已被塞爆，醫護人員不得不善用空間，走廊上都可看到被排滿了確診病患。

從影片中可看到，醫院走廊上也排滿了病床，上面躺著許多虛弱的年老患者，病房內更是早已被擠爆，許多重症患者連結著呼吸器，正在與死神搏鬥，令人震撼的影片是由在聖馬可辛格尼亞醫院(San Marco Zingonia Hospital)重症病房工作的護理師所拍攝，畫面18日曝光後，立即在網路上吸引上萬人次觀看。

根據官方最新資料，義大利確診人數達41,035人，死亡人數累計3,405人，位於倫巴第大區的貝加莫市，確診人數便多達3400人，以及260多例死亡，使得當局警告，目前該地區的醫護人員已經逼近極限，情況若是再繼續惡化下去，重症病房將在幾天內無法負荷。

當地媒體報導，貝加莫市是義大利疫情最嚴重的地區之一，當局目前正在緊急增建臨時醫院，由於已經有2名醫護人員染病死亡，義大利醫生聯盟總書記奧諾特里(Pina Onotri)也向政府投書，要求對所有醫護人員進行病毒檢測，避免醫療體系加速崩壞。

Esta es la terapia sub intensiva del Hospital San Marcos de Zingonia, Italia.... Para los que todavía quieren pasearse.... y aquellos que dicen que es una simple gripe... Grabaron los propios médicos para que la gente tome conciencia y se quede en sus casas #coronavirus pic.twitter.com/j8x4cIxdXV — Rommy Muñoz (@RommyMunozT) March 18, 2020

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